На заводе под Москвой произошел техногенный взрыв: СМИ сообщают о 7 погибших, что говорят власти (видео)

По последним данным российских СМИ, на данный момент семь человек числятся погибшими на Краснозаводском химическом заводе. Завод производил продукцию для российской армии.

Российское агентство ТАСС сообщает, что пожар на химическом предприятии носит техногенный характер. Никто из эвакуированных с места пожара на химзаводе не обращался за медицинской помощью, отмечает агентство со ссылкой на официальные заявления спасателей и местных властей.

А согласно информации Telegram-канала SHOT, семь человек погибли в результате взрыва в цехе №4, который полностью обрушился. В настоящее время спасатели пытаются локализовать открытое горение на заводе. Интересно, что очевидцы не слышали звука дронов.

Спутниковый снимок Краснозаводского химзавода в РФ Фото: Telegram / КіберБорошно

Этот завод был целью для ВСУ. Еще летом он подвергся атаке украинских дронов. Тогда уже бывший руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД) Андрей Коваленко писал, что завод работает на ВПК оккупантов.

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"Там производят взрывчатые вещества, порох, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения. Это звено в технологической цепочке обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами", — отметил в июле Коваленко.

Ранее "Фокус" сообщал, что Силы обороны впервые применили тактическую баллистику FP-7. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А несколько дней назад Украина нанесла удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Также пострадал оптико-механический завод в Ростовской области России.