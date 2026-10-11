Китай готується до спалаху чуми з Росії: центри здоровʼя публікують памʼятки профілактики

Поки Москва запевняє, що чуми немає, прикордонні з Росією регіони Китаю роздають листівки й посилюють моніторинг, а ВООЗ досі чекає від Кремля пояснень.

Центри контролю захворювань у китайських регіонах один за одним публікують пам'ятки про профілактику чуми попри те, що Росія заперечує спалах. Про це пишуть ETtoday і RFA.

8 жовтня ЦКЗ Маньчжурії у Внутрішній Монголії провів засідання з оцінки ризиків, окремим пунктом розглянувши ситуацію в Іркутській області. Визнали, що ризик завезення зберігається, тож потрібний ефективніший моніторинг і тісніша взаємодія з портами та митницею.

9 жовтня роз'яснення про симптоми й профілактику дала провінція Хунань, яка з Росією навіть не межує. Там наголосили, що раннє виявлення та антибіотики знижують ризик тяжкого перебігу.

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10 жовтня попередження для мешканців і тих, хто прибуває з далекосхідних осередків чуми, випустив ЦКЗ Хулун-Буїра.

У прикордонному Суйфеньхе місцевий ЦКЗ повідомив, що веде щоденну роз'яснювальну роботу через WeChat, листівки та лекції, проте нових вказівок згори не отримував. При цьому ще в серпні Китай і Росія провели спільні навчання з реагування на транскордонні інфекції — один зі сценаріїв стосувався саме завезеної чуми. Місто залишається великим пунктом перетину кордону, і готелі продовжують приймати росіян.

"Ми щодня контактуємо з росіянами. У нашому готелі багато росіян. Якщо ви боїтеся, тут не варто зупинятися", – сказали виданню в одному з них.

У китайських соцмережах тема теж не вщухає. Під хештегом про російський інцидент користувачі вимагають від Москви більше даних і зауважують, що методика тестів і звіти щодо померлої не оприлюднені.

Спалах чуми в Іркутській області: що відомо

Померла 28-річна лаборантка Дар'я Шипілова. За повідомленнями ЗМІ, 25 вересня вона розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, 29 вересня її госпіталізували з важкою пневмонією до лікарні Шелехова, а в ніч на 2 жовтня вона померла, перебуваючи на апараті штучної вентиляції легень. Офіційно збудник досі не названо.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив Bloomberg, що померлій діагностували позалікарняну пневмонію, вона була вакцинована від небезпечних інфекцій, аварій із патогенами в інституті не виявили, а майже 5000 лабораторних тестів не показали небезпечних збудників – медичний моніторинг контактних осіб завершили. Повідомлення про другого хворого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав "переважно неправдивою інформацією".

За словами гендиректора Тедроса Гебрейєсуса, 3 жовтня організація звернулася до Росії за даними в межах Міжнародних медико-санітарних правил. Вже 6 жовтня Москва відповіла, що випадків чуми в регіоні не фіксували, а близько 200 контактних осіб помістили на карантин. Інформацію про другого співробітника у ВООЗ досі перевіряють. Більшої прозорості від Росії публічно вимагав і держсекретар США Марко Рубіо, а Дональд Трамп заявив про готовність обговорити тему з Путіним і надати допомогу.

Раніше повідомлялося, що загрози поширення чуми з Росії на українську територію немає. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що українські служби стежать за ситуацією в РФ і вивчають заходи, які запроваджують на кордонах сусідні з нею держави.

Крім того, тема вийшла далеко за межі Росії. У соцмережах по всьому світу обговорюють імовірність нової пандемії, а в Білому домі заявили, що "стежать" за ситуацією.