Китай готовится к вспышке чумы из России: центры здоровья публикуют памятки профилактики

Пока Москва уверяет, что чумы нет, приграничные с Россией регионы Китая раздают листовки и усиливают мониторинг, а ВОЗ до сих пор ждет от Кремля объяснений.

Центры по контролю за заболеваниями в китайских регионах один за другим публикуют памятки по профилактике чумы, несмотря на то, что Россия отрицает вспышку. Об этом пишут ETtoday и RFA.

8 октября ЦКЗ Маньчжурии во Внутренней Монголии провел заседание по оценке рисков, отдельно рассмотрев ситуацию в Иркутской области. Было признано, что риск завоза сохраняется, поэтому необходим более эффективный мониторинг и более тесное взаимодействие с портами и таможней.

9 октября разъяснения о симптомах и профилактике дала провинция Хунань, которая даже не граничит с Россией. Там подчеркнули, что раннее выявление и антибиотики снижают риск тяжелого течения болезни.

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10 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний Хулун-Буира выпустил предупреждение для жителей и лиц, прибывающих из дальневосточных очагов чумы.

В приграничном Суйфэньхэ местный Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что проводит ежедневную разъяснительную работу через WeChat, листовки и лекции, однако новых указаний сверху не получал. При этом ещё в августе Китай и Россия провели совместные учения по реагированию на трансграничные инфекции — один из сценариев касался именно завезённой чумы. Город остаётся крупным пограничным пунктом, и отели продолжают принимать россиян.

"Мы ежедневно общаемся с россиянами. В нашем отеле много россиян. Если вы боитесь, здесь не стоит останавливаться", — сказали изданию в одном из них.

В китайских соцсетях эта тема тоже не утихает. Под хэштегом, посвящённым российскому инциденту, пользователи требуют от Москвы предоставить больше данных и отмечают, что методика тестов и отчёты о погибшей не обнародованы.

Вспышка чумы в Иркутской области: что известно

Скончалась 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова. По сообщениям СМИ, 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, 29 сентября её госпитализировали с тяжёлой пневмонией в больницу Шелехова, а в ночь на 2 октября она скончалась, находясь на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Официально возбудитель до сих пор не назван.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил Bloomberg, что у умершей диагностировали внебольничную пневмонию, она была вакцинирована от опасных инфекций, случаев заражения патогенами в институте не выявлено, а почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных возбудителей – медицинский мониторинг контактных лиц завершен. Сообщение о втором заболевшем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "преимущественно ложной информацией".

По словам генерального директора Тедроса Гебрейесуса, 3 октября организация обратилась к России с запросом о предоставлении данных в рамках Международных медико-санитарных правил. Уже 6 октября Москва ответила, что случаев чумы в регионе не фиксировалось, а около 200 контактных лиц поместили на карантин. Информацию о втором сотруднике в ВОЗ до сих пор проверяют. Большей прозрачности от России публично требовал и госсекретарь США Марко Рубио, а Дональд Трамп заявил о готовности обсудить эту тему с Путиным и оказать помощь.

Ранее сообщалось, что угрозы распространения чумы из России на территорию Украины нет. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий отметил, что украинские службы следят за ситуацией в РФ и изучают меры, которые принимают на границах соседние с ней государства.

Кроме того, эта тема вышла далеко за пределы России. В социальных сетях по всему миру обсуждают вероятность новой пандемии, а в Белом доме заявили, что "следят" за ситуацией.