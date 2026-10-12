"Відірваний від реальності": Комаровський назвав небезпечну проблему Путіна

Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що не бачить у Володимира Путіна ознак фізичної хвороби, проте відзначив критичну відірваність російського лідера від реальності та висловив серйозні сумніви щодо його психічного стану.

В ефірі програми "Фабрика новин" педіатр наголосив, що кремлівський диктатор ухвалює доленосні рішення на основі викривлених даних із "червоних папок", повністю ізолювавши себе від потоку об’єктивної інформації.

За словами лікаря, очільник Кремля залишається досить активним як на свій вік і не має явних фізичних патологій. Головна проблема полягає в повній відсутності в нього достовірної інформації. Комаровський порівняв Путіна з Дональдом Трампом, зауваживши: хоча в експрезидента США й спостерігалися ознаки деменції, він жив у відкритому інформаційному просторі, тоді як російський диктатор понад чверть століття отримує виключно відфільтровані звіти.

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"Якщо ви робите це несвідомо, то об’єктивно залишаєтеся без інформації. Це людина, якій протягом 26 років не надавали доступу — та й сама вона його не прагнула… Йому бракує об’єктивних даних, проте він ухвалює рішення, що впливають на величезну кількість людей… Тому найбільший особистий ворог Путіна — це той, хто приносить йому ці червоні папки", — зазначив Комаровський.

Лікар також висловив скептицизм щодо чуток про використання двійників, назвавши їх теоріями змови. Він зазначив, що практично неможливо відтворити міміку, інтонації та манери людини до найдрібніших деталей. Крім того, він закликав не витрачати час на такі теорії, оскільки вони не приносять жодної практичної користі в реальному житті.

"Чи впливають ці конспірологічні розмови на наше життя, на бомбардування київських мостів чи на прийдешню зиму? Ні, у нас є своя робота… Чесно кажучи, зараз мене набагато більше турбує майбутня зима", — підсумував Комаровський.

Нагадаємо, Євген Комаровський вважає, що підвищена увага світової спільноти до чуми в Росії пов’язана не стільки з розбитою пробіркою в якійсь лабораторії, скільки з більш серйозними речами.

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