"Оторванный от реальности": Комаровский назвал опасную проблему Путина

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что не видит у Владимира Путина признаков физического заболевания, однако отметил критическую оторванность российского лидера от реальности и выразил серьезные сомнения относительно его психического состояния.

В эфире программы "Фабрика новостей" педиатр подчеркнул, что кремлевский диктатор принимает судьбоносные решения на основе искаженных данных из "красных папок", полностью изолировав себя от потока объективной информации.

По словам врача, глава Кремля остается достаточно активным для своего возраста и не имеет явных физических патологий. Главная проблема заключается в полном отсутствии у него достоверной информации. Комаровский сравнил Путина с Дональдом Трампом, отметив: хотя у бывшего президента США и наблюдались признаки деменции, он жил в открытом информационном пространстве, тогда как российский диктатор уже более четверти века получает исключительно отфильтрованные отчеты.

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"Если вы делаете это неосознанно, то объективно остаетесь без информации. Это человек, которому на протяжении 26 лет не предоставляли доступа — да и сам он его не стремился получить… Ему не хватает объективных данных, однако он принимает решения, которые влияют на огромное количество людей… Поэтому самый большой личный враг Путина — это тот, кто приносит ему эти красные папки", — отметил Комаровский.

Врач также выразил скептицизм по поводу слухов об использовании двойников, назвав их теориями заговора. Он отметил, что практически невозможно воспроизвести мимику, интонации и манеры человека до мельчайших деталей. Кроме того, он призвал не тратить время на такие теории, поскольку они не приносят никакой практической пользы в реальной жизни.

"Влияют ли эти конспирологические разговоры на нашу жизнь, на бомбардировки киевских мостов или на грядущую зиму? Нет, у нас есть своя работа… Честно говоря, сейчас меня гораздо больше беспокоит предстоящая зима", — подытожил Комаровский.

Напомним, Евгений Комаровский считает, что повышенное внимание мирового сообщества к чуме в России связано не столько с разбитой пробиркой в какой-то лаборатории, сколько с более серьёзными вещами.

Кроме того, мы рассказывали, где сейчас находится Комаровский и какие интересные факты известно о популярном враче Украины.