У Папи Римського Лева XIV діагностували рак: як почувається понтифік

Папа Римський Лев XIV перебуває у лікарні після операції на легені, заявила пресслужба Ватикану. У жовтні у легенях понтифіка виявили "невеликі вузлики", які прооперували у римській клініці. Яким є післяопераційний стан 71-річного понтифіка, який два роки тому замінив 88-річного Папу Франциска?

Інформація про стан здоров'я Папи Римського Лева XIV о 8 год 14 жовтня з'явилась на офіційному порталі Ватикану. З'ясувалось, що напередодні відбулась операція і ускладнень немає. Вказано, що хірурги видалили нижню частину правої легені і при цьому використовували відеоторакоскопією — тобто з мінімальними розрізами та за допомогою мініатюрних відеокамер.

Пресслужба Ватикану уточнила, що під час операції у Папи взяли зразки тканин та провели дослідження. Лікарі підтвердили попередній діагноз, ідеться у повідомленні. Лев XIV перебував в операційній близько 3 год, операція тривали 90 хвилин, післяопераційне відновлення — близько тижня, і тоді виписка відновлення та виписка.

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"Інтраопераційне гістологічне дослідження підтвердило діагноз аденокарциноми легень, як і підозрювалося під час доопераційних обстежень", — написав Ватикан.

Папа Лев XIV перебуває у палаті та 10 поверсі клініки Джемеллі у Римі. Після операції він повечеряв та провів наради з секретарями та іншими співробітникам Ватикану.

У офіційному розкладі понтифіка скасували усі заходи до 20 жовтня. Західні медіа уточнили, що поки не ясно, чи відбудеться поїздка Лева XIV у Південну Америку, запланована на листопад.

Папа Римський Лев XIV — що відбувається у Ватикані

На сторінці Facebook Ватикану поки немає нової інформації про стан здоров'я Папи Римського після операції. Одне з останніх повідомлень — проповідь Папи та площі Святого Петра, яку вірянам прочитав не він особисто, а його помічник.

Папа Римський Лев XIV — проповідь у Ватикані 14 жовтня Фото: Скриншот

У неділю 11 жовтня понтифік особисто повідомив про операцію. З його слів, у легенях вчасно виявили "вузлик" і він "на дуже ранній стадії та добре локалізований".

"Під час нещодавніх медичних обстежень лікарі виявили невеликий, локалізований вузлик у моїй легені. Лікарі вважають, що найкраще втрутитися, тому, дотримуючись їхньої поради, я вирішив зробити операцію з його видалення", — сказав святий отець.

Папа Римський Лев XIV — понтифік, якого обрав конклав у Римі після смерті Папи Франциска. 8 травня 2025 року відбулась урочиста церемонія у Ватикані. Під час поховання Папи Франциска у Рим прибули президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Перед церемонією відбулась їхня зустріч: політики сіли на звичайні стільці посеред одного з залів Ватикану та говорили про війну РФ проти України.

Зазначимо, у травні 2025 року з'явилась заява Папи Римського Лева XIV щодо російсько-української війни. Понтифік заявив, що може стати посередником на переговорах Зеленського та Путіна.

Нагадуємо, у травні 2026 року Папа Лев XIV відреагував на зростання військових витрат Європи та оцінив поведінку Путіна й Трампа.