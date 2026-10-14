У Папы Римского Льва XIV диагностировали рак: как чувствует себя понтифик

Папа Римский Лев XIV находится в больнице после операции на легких, заявила пресс-служба Ватикана. В октябре в легких понтифика обнаружили "небольшие узелки", прооперированные в римской клинике. Каково послеоперационное состояние 71-летнего понтифика, два года назад заменившего 88-летнего Папу Франциска?

Информация о состоянии здоровья Папы Римского Льва XIV в 8 часов 14 октября появилась на официальном портале Ватикана. Выяснилось, что накануне прошла операция и осложнений нет. Указано, что хирурги удалили нижнюю часть правого легкого и при этом использовали видеоторакоскопию — то есть с минимальными разрезами и с помощью миниатюрных видеокамер.

Прессслужба Ватикана уточнила, что во время операции у Папы взяли образцы тканей и провели исследование. Врачи подтвердили предварительный диагноз, говорится в сообщении. Лев XIV находился в операционной около 3 часов, операция длилась 90 минут, послеоперационное восстановление — около недели, и тогда выписка восстановления и выписка.

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"Интраоперационное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легких, как и подозревалось в ходе дооперационных обследований", — написал Ватикан.

Папа Лев XIV находится в палате и 10 этаже клиники Джемелли в Риме. После операции он поужинал и провел совещания с секретарями и другими сотрудниками Ватикана.

В официальном расписании понтифика отменили все мероприятия до 20 октября. Западные медиа уточнили, что пока не ясно, состоится ли поездка Льва XIV в Южную Америку, запланированная на ноябрь.

Папа Римский Лев XIV – что происходит в Ватикане

На странице Facebook Ватикана пока нет новой информации о состоянии здоровья Папы Римского после операции. Одно из последних сообщений – проповедь Папы и площади Святого Петра, которую верующим прочитал не он лично, а его помощник.

Папа Римский Лев XIV – проповедь в Ватикане 14 октября Фото: Скриншот

В воскресенье, 11 октября, понтифик лично сообщил об операции. По его словам, в легких вовремя обнаружили "узелок" и он "на очень ранней стадии и хорошо локализован".

"Во время недавних медицинских обследований врачи обнаружили небольшой, локализованный узелок в моем легком. Врачи считают, что лучше вмешаться, поэтому, следуя их совету, я решил сделать операцию по его удалению", — сказал святой отец.

Папа Римский Лев XIV — понтифик, избранный конклавом в Риме после смерти Папы Франциска. 8 мая 2025 состоялась торжественная церемония в Ватикане. Во время похорон Папы Франциска в Рим прибыли президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Перед церемонией состоялась их встреча: политики сели на обычные стулья в одном из залов Ватикана и говорили о войне РФ против Украины.

Отметим, в мае 2025 появилось заявление Папы Римского Льва XIV относительно российско-украинской войны. Понтифик заявил, что может стать посредником на переговорах Зеленского и Путина.

Напомним, в мае 2026 года Папа Лев XIV отреагировал на рост военных расходов Европы и оценил поведение Путина и Трампа.