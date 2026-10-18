Трамп не помітив власний лімузин із відчиненими дверима: курйозний момент потрапив на відео

Дональд Трамп потрапив у досить курйозну ситуацію. Президент, не виключено, замислився та просто пройшов повз свій автомобіль, який чекав його з відчиненими дверима.

Американський президент Дональд Трамп став героєм комічного випадку. Відповідне відео оприлюднило агентство Associated Press.

На відео видно, як президент Дональд Трамп несподівано проходить повз відчинені двері свого броньованого лімузина, відомого як "Звір" (The Beast). Агенти Секретної служби, які йдуть поруч із політиком, м'яко спрямували главу Білого дому назад до автомобіля.

Ситуацію, в яку потрапив Дональд Трамп, можна подивитися з 1:44:20 по 1:45:40

Зазначений випадок стався 16 жовтня у Далтоні, штат Джорджія, куди Трамп приїхав, аби підтримати виборчу кампанію республіканців Майка Коллінза та Ріка Джексона.

Видання Marca зазначає, що цей епізод породив в інтернеті припущення, нібито розгубленому Трампу завадили йти, куди він збирався, або ж той просто відмовився сідати в машину.

Видео дня

Допис у соцмережі Фото: скриншот

Утім, як стверджують у виданні, агенти Секретної служби зазвичай супроводжують президента навіть поблизу захищених транспортних засобів в аеропортах та місцях проведення заходів. Також наголошується, що наявні кадри не дають підстав стверджувати, що Трампу перешкодили пройти більшу відстань через стан здоров'я.

Нагадаємо, минулого року Дональд Трамп під час чотиригодинного медичного огляду успішно пройшов когнітивний тест. Він розповів журналістам, що відповів правильно на всі запитання, оскільки, за його словами, "хотів трохи відрізнятися від Байдена".

Фокус писав про те, що Трамп виявився прихильником теорії, згідно з якою Джо Байден помер у 2020 році, і відтоді його замінили на "клона".

Також у мережі стрімко набирало популярності курйозна теорія про те, як президента США будять, коли він раптово засинає на публіці. На одному із відео помітили, що поруч з Трампом стоїть жінка, яка нібито натискає приховану кнопку, щоб його розбудити під час виступу.