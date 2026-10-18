Трамп не заметил свой лимузин с открытыми дверями: курьезный момент попал на видео

Дональд Трамп оказался в довольно курьезной ситуации. Президент, возможно, задумался и просто прошел мимо своего автомобиля, который ждал его с открытыми дверями.

Американский президент Дональд Трамп стал героем забавного случая. Соответствующее видео опубликовало агентство Associated Press.

На видео видно, как президент Дональд Трамп неожиданно проходит мимо открытых дверей своего бронированного лимузина, известного как "Зверь" (The Beast). Агенты Секретной службы, идущие рядом с политиком, мягко направили главу Белого дома обратно к автомобилю.

Ситуацию, в которую попал Дональд Трамп, можно посмотреть с 1:44:20 по 1:45:40

Данный инцидент произошёл 16 октября в Далтоне, штат Джорджия, куда Трамп прибыл, чтобы поддержать предвыборную кампанию республиканцев Майка Коллинза и Рика Джексона.

Издание Marca отмечает, что этот эпизод породил в интернете предположения о том, что растерянному Трампу помешали пойти туда, куда он собирался, или же он просто отказался садиться в машину.

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Публикация в социальной сети Фото: скриншот

Впрочем, как утверждают в издании, агенты Секретной службы обычно сопровождают президента даже в непосредственной близости от бронированных транспортных средств в аэропортах и местах проведения мероприятий. Также отмечается, что имеющиеся кадры не дают оснований утверждать, что Трампу помешали пройти большее расстояние из-за состояния здоровья.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп в ходе четырёхчасового медицинского обследования успешно прошел когнитивный тест. Он рассказал журналистам, что правильно ответил на все вопросы, поскольку, по его словам, "хотел немного отличаться от Байдена".

Фокус писал о том, что Трамп оказался сторонником теории, согласно которой Джо Байден умер в 2020 году, и с тех пор его заменили на "клона".

Кроме того, в сети стремительно набирала популярность курьезная теория о том, как будят президента США, когда он внезапно засыпает на публике. На одном из видео заметили, что рядом с Трампом стоит женщина, которая якобы нажимает скрытую кнопку, чтобы разбудить его во время выступления.