Відокремлення Альберти від Канади: стали відомі результати референдуму

19 жовтня в провінції Альберта (Канада) завершився консультативний референдум щодо майбутнього статусу регіону.

Мешканці провінції, багатої на нафту, переважною більшістю голосів висловилися за те, щоб залишитися у складі Канади, повідомляє Associated Press з посиланням на попередні результати голосування, опубліковані 20 жовтня.

За даними виборчої комісії провінції (Elections Alberta), після підрахунку понад 1,4 мільйона бюлетенів з’ясувалося, що 76% виборців проголосували за збереження Альберти у складі Канади, тоді як близько 24% підтримали початок процесу відокремлення.

Такі результати зміцнили позиції прем’єр-міністра Марка Карні, який виступає за національну єдність на тлі торговельної війни, розв’язаної президентом США Дональдом Трампом, та загроз анексії.

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"Мешканці Альберти зробили чіткий вибір. Вони обрали єдність, спільну творчість та взаємну турботу. Насамперед мешканці Альберти обрали Канаду", — заявив глава уряду 20 жовтня.

За його словами, такий результат дозволить канадцям рухатися вперед разом, активізувати зусилля з диверсифікації торгівлі, розвивати масштабні інфраструктурні проєкти та перетворити Канаду на глобальну енергетичну державу, ядром якої стане Альберта.

Прем'єр-міністерка Альберти Даніель Сміт, яка ініціювала референдум під тиском сепаратистськи налаштованих членів своєї правлячої "Об'єднаної консервативної партії" (UCP), хоча сама виступає проти незалежності, привітала такі результати.

"Мешканці Альберти проголосували за сильнішу Альберту у складі єдиної Канади", — написала вона у соціальних мережах.

Ті, хто виступає за незалежність Альберти від Канади, незважаючи на результати голосування, не втрачають надії.

"Остаточних результатів поки що немає. Гадаю, цифри ще можуть змінитися, але можна з упевненістю сказати: щонайменше чверть мешканців Альберти вважають, що до їхньої провінції слід ставитися краще", — зазначив Кіт Вілсон, один із лідерів сепаратистського руху.

Його прихильники заявили, що їм вдалося перетворити маргінальну ідею на рух, який нікуди не зникне.

"Ми нікуди не йдемо. Протягом усього минулого року ми задавали тон у суспільній дискусії. Ми роз’яснювали мешканцям Альберти переваги незалежності й продовжуватимемо рухатися в цьому напрямку", — заявив Джефф Рат з організації Alberta Prosperity Project.

Провінція Альберта має четверті за величиною підтверджені запаси нафти у світі. Її політична культура історично має більше спільного з американським Заходом, ніж з рештою Канади. Незадоволення федеральним урядом в Оттаві тут дуже сильне, проте це традиційно не переростало у широку підтримку ідеї незалежності.

Раніше Трамп дуже хотів зробити Канаду 51-м американським штатом. ЗМІ повідомляли, що США розробили план вторгнення до Канади ще в 1930 році.

Сама Канада складається з 10 провінцій та трьох територій і є другою за площею країною світу (займає майже 10 млн кв. км). Відповідно, об’єднавшись із США, вони утворили б найбільшу в світі країну площею майже 20 млн квадратних кілометрів.

Однак із понад 40 млн канадців лише близько 13% підтримують ідею об’єднання зі США. У Канаді є потужні політичні сили, які категорично виступають проти приєднання до США.

У свою чергу прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не продається.