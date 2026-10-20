Отделение Альберты от Канады: стали известны результаты референдума

19 октября в провинции Альберта (Канада) завершился консультативный референдум о будущем статусе региона.

Жители провинции, богатой нефтью, подавляющим большинством голосов высказались за то, чтобы остаться в составе Канады, сообщает Assotiated Press со ссылкой на предварительные результаты волеизъявления, опубликованные 20 октября.

По данным избирательной комиссии провинции (Elections Alberta), после подсчета более 1,4 миллиона бюллетеней выяснилось, что 76% избирателей проголосовали за сохранение Альберты в составе Канады, тогда как около 24% поддержали начало процесса отделения.

Такие результаты укрепили позиции премьер-министра Марка Карни, выступающего за национальное единство на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, и угроз аннексии.

Видео дня

"Жители Альберты сделали четкий выбор. Они выбрали единство, совместное созидание и взаимную заботу. Прежде всего, жители Альберты выбрали Канаду", — заявил глава правительства.

По его словам, такой результат позволит канадцам двигаться вперед вместе, активизировать усилия по диверсификации торговли, развивать масштабные инфраструктурные проекты и превратить Канаду в глобальную энергетическую державу, ядром которой станет Альберта.

Премьер Альберты Даниэль Смит, которая инициировала референдум под давлением сепаратистски настроенных членов своей правящей "Объединенной консервативной партии" (UCP), хотя сама выступает против независимости, приветствовала такие результаты.

"Жители Альберты проголосовали за более сильную Альберту в составе единой Канады", — написала она в социальных сетях.

Те, кто выступает за независимость Альберты от Канады, несмотря на результаты голосования, не теряют надежды.

"Окончательных результатов пока нет. Думаю, цифры еще могут измениться, но можно с уверенностью сказать: по меньшей мере четверть жителей Альберты считают, что к их провинции должны относиться лучше", — отметил Кит Уилсон, один из лидеров сепаратистского движения.

Его сторонники заявили, что им удалось превратить маргинальную идею в движение, которое никуда не исчезнет.

"Мы никуда не уходим. Весь последний год мы задавали тон в общественной дискуссии. Мы разъясняли жителям Альберты преимущества независимости и продолжим двигаться в этом направлении", — заявил Джефф Рат из организации Alberta Prosperity Project.

Альберта обладает четвертыми по величине доказанными запасами нефти в мире. Ее политическая культура исторически имеет больше общего с американским Западом, чем с остальной частью Канады. Недовольство федеральным правительством в Оттаве здесь очень сильно, однако это традиционно не перерастало в широкую поддержку идеи независимости.

Ранее Трамп очень хотел сделать Канаду 51-м американским штатом. СМИ писали, что США разработали план вторжения в Канаду еще в 1930 году.

Сама Канада состоит из 10 провинций и трех территорий и является второй по площади страной мира (занимает почти 10 млн кв. км.). Соответственно, объединившись с США, они бы образовали крупнейшую в мире страну, площадью более почти 20 млн квадратных километров.

Однако из более 40 млн канадцев только около 13% поддерживают идею объединения с США. В Канаде есть мощные политические силы, выступающие резко против присоединения к США.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не продается.