"У вас низький IQ": Трамп обізвав журналістку за питання про санкції проти РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що без відмови від нових санкцій проти Росії американця Стівена Хаббарда не звільнили б. Питання журналістки CNN про це викликало в нього різку реакцію.

Згідно з інформацією America's Voice News, спілкуючись із журналістами, Трамп стверджував, що запровадження санкцій могло завадити звільненню Хаббарда. За його словами, "багато дурних людей" питали, чому США не вводять санкцій проти Росії, коли тривали переговори. Кейтлан Коллінз з CNN запитала президента, чому так склалося, адже, за її словами, раніше Білий дім заявляв, що нічого не давав.

"Якби я цього не зробив, пан Хаббард не повернувся б", — відповів Трамп. Коли Коллінз зауважила: "Отже, ви щось дали", він сказав: "Ви нічого не знаєте. Ви — фейкові новини CNN".

Президент також заявив, що забезпечив повернення Хаббарда завдяки "дуже хорошим і дуже швидким переговорам" із Володимиром Путіним. За його словами, якби США запровадили санкції, Хаббарда "ніколи більше не побачили б" і він знову опинився б у в'язниці на 25 років.

Видео дня

Рішення не запроваджувати санкції Трамп пов'язав і з мирними переговорами щодо України.

"Зараз ми ведемо переговори з Росією щодо України. Можливо, ми близькі до угоди вперше за довгий час. Коли ви близькі до угоди і у вас дуже делікатні переговори, ви не запроваджуєте санкції", — сказав він.

Коли Коллінз запитала, чи стверджує він, що санкції зняли в обмін на звільнення Хаббарда, Трамп знову відповів різко.

"Ви не знаєте, про що говорите. У вас низький IQ. Ви тупа", — сказав він журналістці.

Буквально вчора Трамп вже сварився з журналістами. Він погрожував прямо в кабінеті Білого дому кореспонденту The Independent та наказував йому "замовкнути".

Також буквально місяць тому Трамп вже виганяв журналістів з Білого дому. Преса подала до суду на американського президента за порушення закону про свободу інформації.