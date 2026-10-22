"У вас низкий IQ": Трамп оскорбил журналистку за вопрос о санкциях против РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что без отказа от новых санкций против России американца Стивена Хаббарда не освободили бы. Вопрос журналистки CNN по этому поводу вызвал у него резкую реакцию.

Согласно информации America's Voice News, в беседе с журналистами Трамп утверждал, что введение санкций могло помешать освобождению Хаббарда. По его словам, "многие глупые люди" спрашивали, почему США не вводят санкции против России, пока велись переговоры. Кейтлан Коллинз из CNN спросила президента, почему так сложилось, ведь, по её словам, ранее Белый дом заявлял, что ничего не давал.

"Если бы я этого не сделал, мистер Хаббард не вернулся бы", — ответил Трамп. Когда Коллинз заметила: "Значит, вы что-то дали", он сказал: "Вы ничего не знаете. Вы — фейковые новости CNN".

Президент также заявил, что обеспечил возвращение Хаббарда благодаря "очень хорошим и очень быстрым переговорам" с Владимиром Путиным. По его словам, если бы США ввели санкции, Хаббарда "больше никогда бы не увидели", и он снова оказался бы в тюрьме на 25 лет.

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Решение не вводить санкции Трамп связал и с мирными переговорами по Украине.

"Сейчас мы ведем переговоры с Россией по поводу Украины. Возможно, мы близки к достижению соглашения впервые за долгое время. Когда вы близки к достижению соглашения и ведете очень деликатные переговоры, вы не вводите санкции", — сказал он.

Когда Коллинз спросила, утверждает ли он, что санкции были сняты в обмен на освобождение Хаббарда, Трамп вновь ответил резко.

"Вы не знаете, о чём говорите. У вас низкий IQ. Вы тупая", — сказал он журналистке.

Буквально вчера Трамп уже поссорился с журналистами. Он угрожал прямо в кабинете Белого дома корреспонденту The Independent и приказал ему "замолчать".

Кроме того, буквально месяц назад Трамп уже выгонял журналистов из Белого дома. Пресса подала в суд на американского президента за нарушение закона о свободе информации.