В Угорщині правоохоронці вилучили майже 20 млн доларів готівкою, які знайшли в лісах, господарських будівлях, на складах і в інших схованках. Гроші виявили під час розслідування щодо колишнього міністра з партії Віктора Орбана.

Колишній міністр національного розвитку Міклош Сестак працював в уряді Віктора Орбана. Знахідка стала новим ударом по партії "Фідес", яка після 16 років при владі перейшла в опозицію, а нині опинилася під тиском антикорупційних розслідувань, пише Bloomberg.

Національне управління з повернення та захисту активів Угорщини (NVVH), яке займається розслідуванням справ про незаконне привласнення коштів і корупцію, знайшло 5,07 млрд угорських форинтів, 2,66 млн євро та 1,26 млн доларів США. Загальна вартість знайденого становить приблизно 6,45 млрд форинтів, або близько 17,6 млн євро. У перерахунку на американську валюту це приблизно 19,5 млн доларів.

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Після вилучення гроші передали до Державної скарбниця Угорщини. Міністр фінансів Андраш Карман повідомив, що 12 співробітників відомства вісім годин перераховували банкноти за допомогою п'яти лічильних машин.

Слідство перевіряє можливі хабарі колишньому міністру та зловживання під час державних закупівель, пов'язаних із транспортною компанією Volánbusz. За версією слідчих, у період із 2015 до 2018 року Сестак та керівник угорського державного агентства з управління активами могли отримати понад 11 млрд форинтів незаконних виплат від представників компаній, які укладали контракти з автобусним оператором.

Йдеться, зокрема, про закупівлі вживаних автобусів за цінами, які могли бути значно вищими за ринкові. Правоохоронці також перевіряють операції з нерухомістю та фінансові схеми, через які могли виводити кошти.

Сестака затримали ще у вересні. Він заперечує будь-які правопорушення. Його адвокат окремо заявив, що знайдена готівка не належить колишньому міністру, а у справі фігурують й інші підозрювані.

"Все скінчено": як скандал впливає на "Фідес"

Політичну реакцію на знахідку вже озвучив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який прийшов до влади після перемоги над Орбаном на парламентських виборах у квітні.

Виступаючи в парламенті, він звернувся до представників колишньої владної партії "Фідес":

"Фідес прожила 38 років. Усе скінчено. Вас уже не врятувати", — заявив Мадяр.

Він також пов'язав знайдені гроші з корупційною спадщиною попередньої влади. Раніше прем'єр називав систему, що існувала за Орбана, "мафією" та заявляв про необхідність притягнути до відповідальності причетних до зловживань.

Що показують останні рейтинги партії Орбана

На тлі корупційного скандалу увагу привертають і результати нового соціологічного дослідження 21 Kutatóközpont. За даними опитування, серед виборців, які визначилися з партійними вподобаннями, підтримка "Фідес" становить 24%, тоді як опозиційна партія "Тиса" має 65%. Серед тих, хто заявляє про впевнений намір голосувати, показники становлять відповідно 24% і 68%.

Варто також нагадати результати самих парламентських виборів 12 квітня 2026 року: за офіційними даними, партія "Тиса" отримала 53,06% голосів, а "Фідес" — 38,43%. Це завершило 16-річний період перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра.

Раніше Фокус аналізував, як зміна влади в Будапешті може вплинути на відносини Угорщини з Україною та Європейським Союзом. Що може змінитися після перемоги Петера Мадяра та чи означає це кінець політичної системи Орбана.

Також повідомлялося, що посол України Федір Шандор розповів, що йому довелося пережити в Будапешті за часів уряду Віктора Орбана, чому він не став домагатися захисту власних прав і як відповів на слова угорського прем'єра про те, що "політика — це ж не балет".