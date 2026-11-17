В Венгрии правоохранительные органы изъяли почти 20 млн долларов наличными, которые были обнаружены в лесах, хозяйственных постройках, на складах и в других тайниках. Деньги были обнаружены в ходе расследования в отношении бывшего министра из партии Виктора Орбана.

Бывший министр национального развития Миклош Сестак работал в правительстве Виктора Орбана. Эта находка стала новым ударом по партии "Фидес", которая после 16 лет у власти перешла в оппозицию, а сейчас оказалась под давлением антикоррупционных расследований, пишет Bloomberg.

Национальное управление по возврату и защите активов Венгрии (NVVH), занимающееся расследованием дел о незаконном присвоении средств и коррупции, обнаружило 5,07 млрд венгерских форинтов, 2,66 млн евро и 1,26 млн долларов США. Общая стоимость найденного составляет примерно 6,45 млрд форинтов, или около 17,6 млн евро. В пересчете на американскую валюту это примерно 19,5 млн долларов.

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После изъятия деньги были переданы в Государственную казну Венгрии. Министр финансов Андраш Карман сообщил, что 12 сотрудников ведомства в течение восьми часов пересчитывали банкноты с помощью пяти счетных машин.

Следствие проверяет возможные факты получения взяток бывшим министром и злоупотребления при государственных закупках, связанных с транспортной компанией Volánbusz. По версии следователей, в период с 2015 по 2018 год Сестак и руководитель венгерского государственного агентства по управлению активами могли получить более 11 млрд форинтов незаконных выплат от представителей компаний, заключавших контракты с автобусным оператором.

Речь идет, в частности, о закупках подержанных автобусов по ценам, которые могли значительно превышать рыночные. Правоохранительные органы также проверяют сделки с недвижимостью и финансовые схемы, с помощью которых могли выводиться средства.

Сестака задержали ещё в сентябре. Он отрицает какие-либо правонарушения. Его адвокат отдельно заявил, что найденные наличные деньги не принадлежат бывшему министру, а в деле фигурируют и другие подозреваемые.

"Все кончено": как скандал сказывается на "Фидес"

Политическую реакцию на эту находку уже озвучил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пришедший к власти после победы над Орбаном на парламентских выборах в апреле.

Выступая в парламенте, он обратился к представителям бывшей правящей партии "Фидес":

"Фидес прожила 38 лет. Всё кончено. Вас уже не спасти", — заявил Мадьяр.

Он также связал найденные деньги с коррупционным наследием прежней власти. Ранее премьер называл систему, существовавшую при Орбане, "мафией" и заявлял о необходимости привлечь к ответственности причастных к злоупотреблениям.

Что показывают последние рейтинги партии Орбана

На фоне коррупционного скандала внимание привлекают и результаты нового социологического исследования 21 Kutatóközpont. По данным опроса, среди избирателей, определившихся с партийными предпочтениями, поддержка "Фидес" составляет 24%, тогда как оппозиционная партия "Тиса" имеет 65%. Среди тех, кто заявляет о твердом намерении проголосовать, показатели составляют соответственно 24% и 68%.

Стоит также напомнить о результатах самих парламентских выборов 12 апреля 2026 года: по официальным данным, партия "Тиса" набрала 53,06 % голосов, а "Фидес" — 38,43 %. Это положило конец 16-летнему периоду пребывания Орбана на посту премьер-министра.

Ранее Фокус анализировал, как смена власти в Будапеште может повлиять на отношения Венгрии с Украиной и Европейским союзом. Что может измениться после победы Петера Мадяра и означает ли это конец политической системы Орбана.

Также сообщалось, что посол Украины Федор Шандор рассказал, что ему пришлось пережить в Будапеште во времена правления Виктора Орбана, почему он не стал добиваться защиты своих прав и как ответил на слова венгерского премьера о том, что "политика — это же не балет".