"Став мудрішим": чоловік залишив дружину вдома на 10 років, щоб подорожувати світом (фото)

За ці роки чоловік витратив 72 тисячі доларів США, скористався 351 автобусом, 158 поїздами, 219 таксі, 40 морськими контейнерами, а також конем, каретою і вітрильниками.

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44-річний Тор Педерсен залишив свою дружину вдома в Данії на десять років, щоб вирушити в пригоду всього свого життя і відвідати всі країни світу, але, за його словами, це "дорогого обійшлося". Про це пише The Mirror.

Коли чоловік поставив перед собою грандіозне завдання відвідати всі 203 країни світу, не літаючи літаком, він думав, що всього лише на чотири роки залишить вдома свою кохану. Через ціле десятиліття він нарешті досяг поставленої мети і повернувся в Копенгаген, щоб возз'єднатися зі своєю другою половинкою Ле, яка весь цей час залишалася з ним у стосунках.

За ці роки він витратив 72 000 доларів США, скористався 351 автобусом, 158 поїздами, 219 таксі, 40 морськими контейнерами, а також конем, каретою і вітрильниками.

Чоловік упевнений, що без підтримки своєї дружини не досяг би поставленої мети Фото: SWNS

Переживши такий досвід Тор відчуває, що насилу намагається психологічно адаптуватися до нормального життя. За його словами, життя буквально "перевернулося з ніг на голову".

"Протягом десяти років я, по суті, був кочівником. Це схоже на стан коми. Моє життя перевернуте з ніг на голову. За це доводиться платити. Я працюю над собою психологічно. Мені потрібно набагато більше часу, щоб по-справжньому повернутися додому", — пояснив він.

Тор прожив із 40-річним Ле всього рік, коли вирішив вирушити в подорож, але вони зобов'язалися підтримувати стосунки на відстані. Раніше він працював у сфері перевезень і логістики, 10 жовтня 2013 року вирушив із Данії в Німеччину, проїхав через Західну і Центральну Європу, потім через Скандинавські країни, після чого проїхав через всю Америку. Потім він побував на Карибах, у Західній півкулі, в Африці, Східній Європі та Азії, не користуючись літаком і маючи бюджет у 20 євро на день.

Жінці вдалося відвідати чоловіка всього 27 разів Фото: SWNS

Під час десятирічної подорожі Тор і Ле, яка є лікарем, підтримували зв'язок через інтернет, і їй вдалося відвідати його лише 27 разів. Коли данець застряг у Гонконзі на два роки під час пандемії, йому вдалося одружитися зі своєю коханою через мережу, щоб вона могла поїхати до нього.

Коли обмеження було знято, він вирушив на Мальдіви та 23 травня 2023 року завершив свою подорож. У підсумку світовий тур Тора зайняв дев'ять років, дев'ять місяців і 16 днів, і йому знадобилося 10 паспортів, щоб подолати величезну відстань у 382 083 км.

Данець фінансував подорож за рахунок спонсорських коштів, заощаджень, кредитів і краудфандингу.

"Це дорівнювало відстані до Місяця. Це був досвід, що перевершує всі інші. Я став мудрішим на 50-60 років, дізнався про культуру, історію та геополітику. Це нескінченно", — пояснив чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер досліджував острів "безсмертних" і дізнався, чому люди там живуть так довго. Дрю Бінскі, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на Окінаву, щоб дізнатися, в чому полягає секрет місцевих жителів, яким вдається доживати до 100 років.

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