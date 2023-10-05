"Місце чарівництва": британський університет пропонує вивчати магію на магістратурі

Курс, що вивчає вплив магії та чаклунства на суспільство, вирішили зробити на тлі все більшого інтересу до фольклору.

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У Великій Британії з'явиться перша аспірантура з магії та окультизму. Про це пише The Telegraph.

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Університет Ексетера прагне використати інтерес до "магічних" предметів, пропонуючи курс, який вивчатиме історію та вплив чаклунства в усьому світі на суспільство та науку. Він стартує у вересні 2024 року і спиратиметься на історію, літературу, філософію, археологію, соціологію, психологію, драматургію та релігію, щоб показати роль магії на Заході та Сході.

"Нещодавній сплеск інтересу до магії та окультизму в наукових колах і за їх межами лежить в основі найгостріших питань нашого суспільства. Деколонізація, дослідження альтернативних епістемологій, фемінізм і антирасизм лежать в основі цієї програми", — сказала професорка Емілі Селов, яка очолює курс.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Вона зазначила, що це перекреслює тенденцію, що намітилася останніми десятиліттями, "відкидати вивчення магії та окультизму", вважаючи, що вони "більше не мають значення для "сучасних людей"".

Наводячи як приклад такі ритуали, як носіння прикрас, що вважаються щасливими або являють собою точку контакту з далекою людиною або предметом, дотик до дерева або відмова від гоління, щоб не наврочити, Сєлове сказала, що поверхневий погляд на вірування навколишніх людей показує нам, що магія є частиною нашого повсякденного життя.

Це підтверджується зростанням популярності фольклору, чаклунства, таро і кристалів, яке сприймається як реакція на занепад організованої релігії. Перепис населення 2022 року засвідчив, що у Великій Британії збільшилася кількість людей, які зараховують себе до язичників і вікканів, а новою популярною релігією став шаманізм.

Курс поєднуватиме в собі традиційні західні академічні методики та більш альтернативні підходи, при цьому студенти зможуть захищати дисертацію. У програмі йдеться про те, що студенти володітимуть такими навичками, як творче мислення, аналітичне мислення, допитливість і вміння вчитися протягом усього життя.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримує моторошні зображення людини з обличчям свині. Спочатку картинка здалася хлопцеві кумедною, але тепер він стривожений і побоюється, що за цим розіграшем ховається щось більш зловісне. Моторошне зображення продовжує приходити на його телефон уже три з половиною тижні.

Також стало відомо, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Вона нібито розмовляє мобільним телефоном за кілька десятиліть до того, як цю технологію було винайдено.