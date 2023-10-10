Усього 2 штуки: браковану монету продали майже за 15 тисяч доларів (фото)

Досі невідомо, скільки неправильно відлитих 50-центів з того випуску потрапили в обіг. Наразі підтверджено справжність лише двох із них.

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На аукціоні в Австралії рідкісну 50-центову монету 1988 року продали за 14,7 тисячі доларів США. Головною її родзинкою стала помилка під час відливання. Про це пише The Sun.

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За наявними відомостями, в Австралії в обігу перебувають тільки дві "надмірно рідкісні" монети, але їх може бути більше.

Монета була викарбувана в 1988 р. і має стандартний герб на задньому боці, який дещо відрізняється від передбачуваного дизайну, присвяченого двохсотріччю, із зображенням корабля Першого флоту і датами 1788-1988. Компанія Downies Collectables, що торгує монетами в штаті Вікторія, нещодавно продала одну з рідкісних монет за 14 750 доларів США, назвавши її "винятково історичною".

"Як завжди, створення спеціальної пам'ятної 50-центової монети, випущеної тільки на один рік, означало, що стандартну 50-центову монету з гербом не випускали в обіг і, звісно ж, не додавали до наборів пробних і готових монет того року. Дійсно, жодних 50-центових монет із гербом 1988 року не повинно існувати", — йдеться в повідомленні Downies Collectables.

Монета була випущена на честь 200-річчя прибуття до Австралії Першого флоту Фото: Daily Mail

Монета була випущена на честь 200-річчя прибуття до Австралії Першого флоту, що складався з 11 британських кораблів з першими колоністами на борту. На 50-центах цього випуску з одного боку зображувалися корабель, троянда вітрів і контур континенту, а з іншого — профіль Єлизавети II. Однак деякі з них були викарбувані з помилкою — замість корабля на них виявився герб країни.

Досі невідомо, скільки бракованих монет з того випуску потрапили в обіг. Наразі підтверджено справжність лише двох із них, згідно з експертами. Проте колекціонери вважають, що 50-центів з гербами може бути набагато більше.

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