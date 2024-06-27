Як у кіно: у мережу потрапив момент зустрічі Джуліана Ассажа з дружиною після повернення додому

Стелла Ассанж разом із батьком чоловіка Джоном Шиптоном приїхала в аеропорт, щоб зустріти Джуліана. Кадри їхньої зустрічі облетіли всі ЗМІ.

52-річний засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повернувся в Австралію після угоди про визнання провини у змові в суді США, і першими його в аеропорту зустріли дружина Стелла і батько Джон Шиптон, пише The Guardian. Джуліан також уперше зустрінеться зі своїми двома синами за межами в'язниці.

Літак Ассанжа приземлився в межах Канберри, столиці Австралії, рівно о 19:37 за місцевим часом, згідно з даними платформи відстеження польотів Fligradar24. З нагоди повернення Ассанжа WikiLeaks завантажив його фотографію, де Джуліан із цікавістю дивиться у вікно літака.

"Приземлення! Після майже 14 років довільного затримання у Великій Британії та 5 років у в'язниці суворого режиму за його новаторську видавничу роботу з WikiLeaks, Джуліан Ассанж нарешті прибув на австралійську землю", — ідеться в підписі.

Вийшовши з літака, Ассанж підняв правий кулак, демонструючи, що не здається, на превеликий подив своїх прихильників, які зібралися в аеропорту. До нього підійшла дружина Стелла, яка обійняла чоловіка. Ассанж підняв її над землею, після чого пара пристрасно поцілувалася. Пізніше він обійняв свого батька.

У польоті Ассанжа супроводжували посол Австралії в США Кевін Радд і верховний комісар у Сполученому Королівстві Стівен Сміт, які зіграли важливу роль у переговорах щодо його звільнення з Лондоном і Вашингтоном. За словами віцепрем'єра Річарда Марлеса, витрати на польоти були покриті "командою Ассанжа", а уряд відіграв певну роль у забезпеченні перевезення.

У повідомленні на X Стелла Ассанж попросила своїх прихильників допомогти покрити "величезний борг у розмірі $520 тисяч доларів США" австралійському уряду за чартерний рейс. Її чоловікові не дозволили летіти комерційними авіалініями на Сайпан і далі в Австралію.

Фото: скрін

Напередодні прильоту сина Джон Шиптон заявив ЗМІ в будівлі парламенту, що сподівається, що Ассанж робитиме "нормальні речі" після свого повернення.

Джуліан вилетів приватним рейсом на Північні Маріанські острови, співдружність США на північ від Гуама, де 26 червня вранці визнав себе винним відповідно до Закону США про шпигунство за одним пунктом обвинувачення у змові з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону.

Чоловікові висунули звинувачення в отриманні та публікації сотень тисяч військових журналів і дипломатичних телеграм, що розкривають подробиці військових порушень США в Іраку й Афганістані.

Довга і бурхлива судова тяганина сумнозвісного викривача нарешті завершилася, і його визнання провини ознаменувало кінець саги, що почалася понад 10 років тому. Це сталося після того, як він опублікував схованку з надсекретними документами, що викликало глобальний резонанс. Влада США заявила, що це ставить під загрозу національну безпеку і допомагає їхнім супротивникам.

Серед вибухових матеріалів, опублікованих WikiLeaks, були кадри 2007 року з кадрами атаки американським гелікоптером Apache Багдада, унаслідок якої загинули 11 осіб, зокрема два журналісти Reuters.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, звертаючись до парламенту, пояснив звільнення інформатора після п'ятирічного перебування в британській в'язниці, яка чинила опір екстрадиції до Америки, "ретельною, терплячою і рішучою роботою" своєї адміністрації.

"За два роки відтоді, як ми вступили на посаду, мій уряд брав участь і виступав за розв'язання цієї проблеми, зокрема на рівні лідерів. Ми використовували всі відповідні канали", — заявив Альбанезе.

Повертаючись до сім'ї Ассанжа, додамо, що він одружився зі своєю адвокаткою Стеллою Морріс у березні 2022 року. Весілля відбулося у в'язниці Белмарш у Лондоні, де утримувався Ассанж. На момент одруження їхнім синам Габріелю і Максу було 4 і 3 роки відповідно.

Стелла Маорріс із синами Максом і Габріелем у день весілля Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що російський художник пообіцяв облити кислотою картини Пікассо, якщо Джуліан Ассанж помре у в'язниці.