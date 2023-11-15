Прибрали з карт: туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі (фото)

Місто розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому воно вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.

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Група мандрівників, які займаються "темним туризмом" (так називають тих, хто вирушає в небезпечні місця), проігнорувала прохання офіційних осіб триматися якомога далі від занедбаного міста Віттенум у Західній Австралії. Про це пише Daily Star.

Відважні туристи, наплювавши на попередження, знову пробралася до "найнебезпечнішого у світі міста-привида", яке раніше прибрали з карт.

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Покинуте місто Віттенум у Західній Австралії поступово руйнується, а влада країни погрожує порушникам, які прагнуть гострих відчуттів, судовим переслідуванням. Трохи більше ніж рік тому в цьому віддаленому поселенні залишалася одна мешканка — 80-річна Лоррейн Томас. Вона була останньою з тих, хто колись жив у цьому небезпечному місці. У травні, після того, як жінка переїхала, бульдозери почали демонтаж того, що лишилося від Віттенума.

Місто розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому воно вважається таким смертельно небезпечним і саме тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.

Попри заборону, багато туристів намагаються потрапити в місто Фото: Instagram

У 1930-х роках група відважних австралійців, серед яких були залізорудний магнат і мисливець на кенгуру, виявила, що ця місцевість багата на блакитний азбест. Вони почали добувати цей корисний матеріал, який чудово підходив для ізоляції парових машин і використовувався в деяких розпилюваних покриттях, пластмасах і цементних виробах.

Протягом наступних трьох десятиліть на видобуток цієї речовини було залучено тисячі робітників. У 1966 році шахту закрили, оскільки вона не приносила достатнього доходу. Однак лише через багато років стало зрозуміло, що синій азбест смертельно небезпечний.

За оцінками фахівців, від хвороб, пов'язаних із азбестом, померли понад 2 тисячі шахтарів, мешканців міста й членів їхніх сімей, до того ж багато хто помер від болісних ракових захворювань, що уражають легені.

Уряд штату намагається знести Віттенум Фото: Ecoscene

Попри жахливу перспективу померти повільною смертю від азбестозу, багато туристів не можуть утриматися від відвідування цього місця.

Міністр землекористування Джон Кері раніше заявляв, що уряд закрив місто, аби зупинити "ідіотів", яких приваблюють мальовничі краєвиди й моторошна тиша колись галасливого міста. Уряд штату намагається знести Віттенум, але потенційно небезпечні азбестові поклади розкидані по всій території. Наразі їх видалення не планується.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни занедбали замок, у якому жила сім'я короля Чарльза III. Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори й купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Також стало відомо, що розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє та руйнується. У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.