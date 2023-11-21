Покупці штурмують: пиріг з особливим інгредієнтом врятував пекарню від закриття (фото)

Раніше Рейчел Томас прославилась своїми делікатесними пирогами з пауа, а тепер винайшла ще цікавішу комбінацію інгредієнтів. Підприємниця хвилюється, що конкуренти вкрадуть її унікальний рецепт.

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Пекарці Рейчел Томас зі Східного узбережжя (Нова Зеландія) вдалося уникнути закриття власного магазину Te Puia Springs Store, що розташований за півтори години їзди на північ від Гізборна, завдяки унікальному рецепту пирогів з особливою начинкою. Про історію жынки написало видання NewsHub.

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Повідомляється, що регіон, в якому Рейчел відкрила свій магазин, останніми роками переживав важкі часи: спочатку COVID-19, потім природні катаклізми, кульмінацією яких став циклон Габрієль на початку цього року.

Оскільки клієнтів стало зовсім мало, підприємниця була змушена звільнити весь свій персонал. Вона продовжувала сама керувати магазином сім днів на тиждень, щоб хоч ще трохи протриматися.

"Лежала у ліжку і раптом усвідомила, що мій бізнес прогорів повністю. Але не можна просто сидіти склавши руки, дозволяти своєму життю піти шкереберть! Чорт забирай, треба ж бути креативною та ініціативною", – розповідає новозеландка.

Рейчел Томас врятувала свій бізнес

Раніше Томас прославилась своїми делікатесними пирогами з пауа (новозеландський вид великих їстівних морських равликів), а тепер винайшла ще цікавішу комбінацію інгредієнтів.

Одного дня у неї вдома залишилось багато невикористаних паренго (вид морських водоростей), тож жінка вирішила проекспериментувати.

"Це була мить якогось осяяння, наче лампочка засвітилась над моєю головою. Зазвичай ми їмо паренго з хлібом та маслом, а я зроблю їх начинкою для випічки", – згадує вона.

Ідея сподобалася клієнтам. Зараз Рейчел Томас продає до 90 пирогів з паренго щодня. Жінка розуміє, що з часом інші підприємці почнуть копіювати її рецепт, тож намагатиметься генерувати нові нестандартні ідеї й в майбутньому.

Жінка продає до 90 пирогів з паренго щодня Фото: Supplied

"Не знаю, як довго я зможу протримати свій бізнес на ажіотажі довкола цих пирогів, але зараз ми збираємося осідлати хвилю успіху", – додає Рейчел.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Хрісі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки.

Окрім того, ми розповідали про пару зі США, яка вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом.