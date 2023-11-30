Культурний шок. Чоловіка після переїзду здивував смак води з-під крана (відео)

Розповідь емігранта зібрала понад 760 тисяч переглядів та 55 тисяч вподобайок у соціальній мережі TikTok.

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Чоловік на ім'я Бо з Великої Британії переїхав до Мельбурна (Австралія) і розповів, що його здивувало найбільше на новому місці. Своїми враженнями він ділиться на сторінці у TikTok.

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У відео, яке стало вірусним, серед іншого британець розповідає про воду з-під крана. Чоловік був шокованим, наскільки вона є смачною та чистою.

"Вода в кранах має вишуканий смак. Свіжа, чиста, прохолодна, ніби з магазина", – каже він.

Цей ролик відразу викликав хвилю коментарів, які переважно писали місцеві. Австралійці підтверджують, що вода у них й справді "найкраща у світі".

"Вода з-під крана у Мельбурні неймовірна! Правда, в Австралії не всюди ситуація однакова", – написав один з коментаторів, зібравши багато схвальних реакцій.

Розповідь Бо на момент публікації зібрала понад 760 тисяч переглядів, 55 тисяч вподобайок, а також масу коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка закликає людей виливати воду з пластикових тар, щоб повернути її природі. Затримування рідин на невизначений час у пластику зменшує їх загальний запас для всього живого.

Крім того, ми розповідали, що подружня пара з Пекіна (Китай) пів року помилково пила очищену стічну воду через неправильний ремонт в орендованій квартирі.