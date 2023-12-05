Почала задихатися: жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку (фото)

Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що потрапило під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.

Related video

21-річна дівчина з Іспанії проковтнула свою зубну щітку після того, як за її допомогою хотіла витягнути шматок їжі, що застряг у горлі. Про це пише New York Post.

Айсеа, мешканка Гальдакао, чия повна особистість не розголошується іноземними ЗМІ, стверджує, що 29 листопада вона їла індичку, коли почала задихатися.

Важливо

Несподівані наслідки: павук вкусив чоловіка, відклавши яйця в пальці його ноги

Почавши відчувати труднощі з диханням, вона насамперед схопила зубну щітку, щоб спробувати дістати шматок м'яса з горла, але зайшла занадто далеко і проковтнула 8-дюймовий (трохи більше ніж 20 см) прилад. Дівчина пояснила, що їй довелося діяти швидко, оскільки поруч не було нікого, хто міг би допомогти.

"Мій батько не міг мені допомогти, бо він прикутий до інвалідного візка з ушкодженим ахілловим сухожиллям, тому я вирішила все зробити сама. Оскільки ситуація ставала дедалі гіршою, я схопила перше, що потрапило під руку, а саме зубну щітку, щоб спробувати дістати шматок їжі", — сказала вона.

У той момент, коли м'ясо пройшло в стравохід, за ним "вирушила" і зубна щітка.

"Я намагалася утримати її, але щойно перешкоду було усунуто, її просто засмоктало всередину", — розповідає іспанка.

21-річна дівчина з Іспанії Фото: Newsflash

Після цього Айсеа була терміново доправлена в лікарню. Вона зазначила, що не відчувала болю під час інциденту з їжею. Дівчина згадала, як пояснювала своє "дивне" становище персоналу лікарні під час поступлення.

"Вони всі заметушилися і не могли повірити, поки не побачили рентгенівські знімки. Зубна щітка дійсно була там", — додала Айсеа.

Після трьох годин обстеження і діагностики хірургам вдалося видалити пристрій для чищення зубів під час 40-хвилинної процедури, поки дівчина перебувала під седацією. Лікарі змогли витягти щітку, обмотавши її за головку хірургічним шпагатом і витягнувши її назад через стравохід. Операція не знадобилася.

Раніше Фокус повідомляв, що прибиральник прикинувся стоматологом і видалив чоловікові 4 передніх зуби. Хакан Йилдирим став жертвою шахрая, який зміг переконати його в тому, що він дипломований фахівець. Чоловік не знав, що незабаром йому доведеться пережити найболючіший досвід у його житті.

Також стало відомо, що 90-річна австралійка дивом вижила під стелею, що звалилася. Рідні порівняли везіння пенсіонерки з перемогою в лотереї. Жінка опинилася в пастці після того, як стеля її будинку обрушилася на неї, поки вона міцно спала.