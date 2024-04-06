Мама з дитиною натрапила на загадкову морську істоту без очей (фото)

Емілі Скотт, яка зробила знахідку, поділилася подробицями. Молода мама не злякалася і зробила кілька знімків, якими поділилася в соцмережах.

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23-річна Емілі Скотт із Великої Британії насолоджувалася прогулянкою зі своєю однорічною дитиною, коли натрапила на незвичайну істоту, що лежала на піску й у якої, як виявилося, не було очей на голові. Про це пише The Mirror.

Жінка поділилася фотографіями загадкової морської істоти, яку вона знайшла на пляжі в Корнуоллі. Свою знахідку вона зробила 6 січня цього року.

За словами Емілі, морська тварина була близько трьох футів (91 см) завдовжки і їй здалося, що в неї не було очей.

"Спочатку воно було засипане піском, і я поняття не мала, що це таке. Я не злякалася, але була збентежена, бо його голова була повернута вбік. Здавалося, що в нього немає очей. Це було дивно бачити, особливо в глибині пляжу, прямо за травою", — розповіла британка.

Незвичайна істота була близько метра в довжину

Емілі повідомила про цю істоту в раду Корнуолла. Передбачається, що це конгер. Він є одним із двох видів вугрів, яких регулярно ловлять рибалки у Великій Британії, а на пляжах вони зустрічаються рідко. Їх називають морськими хижаками, вони полюють на будь-яку рибу, яку можуть знайти як їжу, включно з мертвою. У них дуже унікальний зовнішній вигляд — довге змієподібне тіло, великі очі та губи. Крім того, у них дуже гострі зуби й безлуската шкіра.

Видання зазначає, що через нерест в Атлантичному океані вугри набагато частіше трапляються біля західного і південного узбережжя Британських островів. Вугор міг опинитися на пляжі з природних причин або внаслідок риболовлі.

Після нересту конгер переміщується на велику глибину і гине. Вони також можуть нападати на людей, хоча такі випадки рідкісні. Попри великі очі, вони практично сліпі й полюють уночі за запахом.

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