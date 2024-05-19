Студентка роками майже нічого не їсть, крім сиру: який вигляд вона має зараз (фото)

Адела Кохаб споживала приблизно 5,5 блоків сиру на тиждень, закушуючи його пікантними чипсами з пармезаном.

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Студентка юридичної школи Нью-Йоркського університету Адела Кохаб із США настільки захопилася сиром, що їй довелося пройти спеціальний реабілітаційний курс, щоб вгамувати свій апетит. Про це пише видання New York Post.

Дівчина розповіла, що її захоплення сиром почалася ще на першому курсі — навесні 2018 року, коли вона майже щодня з’їдала шматок білого чедеру чи пармезану.

"Я заходила в магазин, купувала сир і з'їдала буквально цілий блок. Це єдине, що дозволяло мені відчувати себе хоч трохи цілісною", — розповідає 27-річна Коджаб.

За словами американки, вона споживала приблизно 5,5 блока сиру на тиждень, закушуючи пікантними чипсами з пармезаном. Така дієта швидко підірвала її здоров'я — студентка потрапила в групу ризику діабету 2 типу, упродовж 5 місяців не мала менструації, а також погладшала до 78 кілограмів.

Американка споживала приблизно 5,5 блока сиру на тиждень Фото: Helayne Seidman

Доктор Ніл Барнард, автор книги "Сирна пастка" й ад'юнкт-професор у медичній школі Університету Джорджа Вашингтона, пояснив, що такі люди, як Коджаб, стають залежними від сиру через високу концентрацію жиру та солі в цьому продукті, а також білка, відомого як казеїн, що викликає звикання.

"Сир містить опіатні хімічні речовини, які стимулюють ті ж самі рецептори в мозку, що й будь-який наркотик", — пояснив він.

Після реабілітації в Hilton Head Health (Південа Кароліна, США), де тижневе лікування обходиться в $5820, Аделі вдалося відновити контроль над розладом харчової поведінки. Консультанти навчили її базових правил того, як замовляти й готувати здорову їжу, рахувати калорії та обирати здоровіші закуски, наприклад, чорницю або попкорн.

Утім, Кохаб не відмовилася від сиру остаточно.

"Я бавлюся, але не так, як раніше. Коли в мене сильний стрес, можу з'їсти шматок сиру, але це трапляється значно рідше", — додала вона.

Аделі вдалося відновити контроль над розладом харчової поведінки Фото: Helayne Seidman

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