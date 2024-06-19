Ледь дихав і не ворушився: соцмережі "вибухнули" від порятунку собаки з ожирінням (фото)

Ветеринар оглянув тварину, яку зоозахисник побачив на обочині вулиці у Таїланді. Він пояснив, що пес має ожиріння через хворобу і потрібно поспішати, щоб він вижив.

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Чоловік натрапив на товстого плямистого собаку, який лежав на проїжджій частині й не ворушився, коли поруч проносились авто. Він вирішив врятувати тварину — показав ветеринару, відшукав нову хазяйку. У соцмережах втішились цьому вчинку і назвали історію порятунку найкращим, що чули протягом року. Про ситуацію із собакою розповів користувач X (Twitter) з ніком Niall Harbison.

17 червня Niall Harbison опублікував шість дописів, на яких показав трансформацію собаки на прізвисько "Сінді Кроуфорд". У першому дописі можна побачити початковий стан тварини. Ще у вересні 2023 року вона дійсно мала відчутно великі розміри, важила 46 кг і потерпала від "хворобливого ожиріння". Чоловік показав на відео момент першого знайомства: коли він її погладив, то помітив, як жмутами випадала шерсть. Наступні кадри, опубліковані 17 червня, демонструють дивовижні зміни — ними зацікавились 38 млн користувачів X.

Порятунок собак - перші фото пса з Таїланду Фото: Twitter

Автор дописів описав, що робив для порятунку собаки. Спершу він його відмив, обробив поранення на шкірі. Після цього відвів до ветеринара, який з'ясував, що у тварини проблеми з щитовидною залозою: він прописав спеціальні ліки та дієту. Вже за кілька днів перебування у домашніх умовах собака почав ворушитись і навіть пройшов кілька метрів, свідчать кадри одного з відео.

"Ветеринари дуже наполегливо вимагали поспішати, тому що вона могла померти від серцевого нападу через стрес, який зазнав її організм", — написав чоловік.

Тим часом відшукалась нова хазяйка — жінка на ім'я Лана, ідеться у дописі. На фото можна побачити жінку, собаку і дошку з результатами лікування. На дошці видно, що лікування дало ефект: тварина почала худнути й щотижня втрачала по 400 гр.

Порятунок собак - як відмивали пса від вуличного бруду Фото: Twitter Порятунок собак - пес після 5-тимісячного лікування Фото: Twitter

Через п’ять місяців Сідні змогла навіть бігати, розповів Niall Harbison. Вона живе у домі Лани, має здорову шерсть і відпочиває біля басейну.

Користувачі соцмереж відреагували на дописи чоловіка, який розповів про порятунок собаки. У коментарях радіють "неймовірному перетворенню" і дякують, що "йому дали новий шанс на життя".

Порятунок собак - коментарі про гарний вчинок чоловіка у Таїланді Фото: Скриншот

Також є дописи, у яких пишуть, що це "найкраще, що бачили протягом року". Помітили оригінальне ім’я, яке дав собаці Niall Harbison — назвали іменем топмоделі.

Порятунок собак - коментарі про пса з Таїланду Фото: Скриншот Порятунок собак - подяка за порятунок пса з Таїланду Фото: Скриншот

Зазначимо, чоловік, який показав історію перетворення пса, займається цим регулярно. На сторінці Instagram можна побачити з десяток врятованих тварин.

Порятунок собак - сторінка Niall Harbison, який допомагає тваринам Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав про інші історії тварин та людей. Наприклад, у лютому 2023 року після землетрусу у Туреччині з-під завалів витягнули собаку, який провів на морозі в руїнах близько 200 годин. Тим часом українські рятувальники розповіли про те, що тварини також страждають від війни і їм потрібно допомагати. У квітні 2024 року в Україні відбулась презентація фільму "Ми, наші улюбленці і війна" Антона Птушкіна, у якому ідеться про порятунок собак, котів, інших тварин, яких покинули хазяї внаслідок вторгнення РФ.