Едва дышал и не шевелился: соцсети "взорвались" от спасения собаки с ожирением (фото)

Ветеринар осмотрел животное, которое зоозащитник увидел на обочине улицы в Таиланде. Он объяснил, что пес имеет ожирение из-за болезни и нужно спешить, чтобы он выжил.

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Мужчина наткнулся на толстую пятнистую собаку, которая лежала на проезжей части и не шевелилась, когда рядом проносились авто. Он решил спасти животное — показал ветеринару, отыскал новую хозяйку. В соцсетях обрадовались этому поступку и назвали историю спасения лучшим, что слышали в течение года. О ситуации с собакой рассказал пользователь X (Twitter) с ником Niall Harbison.

17 июня Niall Harbison опубликовал шесть сообщений, на которых показал трансформацию собаки по кличке "Синди Кроуфорд". В первом посте можно увидеть первоначальное состояние животного. Еще в сентябре 2023 года она действительно имела ощутимо большие размеры, весила 46 кг и страдала от "болезненного ожирения". Мужчина показал на видео момент первого знакомства: когда он ее погладил, то заметил, как клочьями выпадала шерсть. Следующие кадры, опубликованные 17 июня, демонстрируют удивительные изменения — ими заинтересовались 38 млн пользователей X.

Спасение собак — первые фото пса из Таиланда Фото: Twitter

Автор сообщений описал, что делал для спасения собаки. Сначала он его отмыл, обработал ранения на коже. После этого отвел к ветеринару, который выяснил, что у животного проблемы с щитовидной железой: он прописал специальные лекарства и диету. Уже через несколько дней пребывания в домашних условиях собака начала шевелиться и даже прошла несколько метров, свидетельствуют кадры одного из видео.

"Ветеринары очень настойчиво требовали поспешить, потому что она могла умереть от сердечного приступа из-за стресса, который испытал ее организм", — написал мужчина.

Тем временем отыскалась новая хозяйка — женщина по имени Лана, говорится в заметке. На фото можно увидеть женщину, собаку и доску с результатами лечения. На доске видно, что лечение дало эффект: животное начало худеть и еженедельно теряло по 400 гр.

Спасение собак — как отмывали пса от уличной грязи Фото: Twitter Спасение собак — пес после 5-месячного лечения Фото: Twitter

Через пять месяцев Сидни смогла даже бегать, рассказал Niall Harbison. Она живет в доме Ланы, имеет здоровую шерсть и отдыхает у бассейна.

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщения мужчины, который рассказал о спасении собаки. В комментариях радуются "невероятному превращению" и благодарят, что "ему дали новый шанс на жизнь".

Спасение собак — комментарии о хорошем поступке мужчины в Таиланде Фото: Скриншот

Также есть сообщения, в которых пишут, что это "лучшее, что видели в течение года". Заметили оригинальное имя, которое дал собаке Niall Harbison — назвали именем топ-модели.

Спасение собак — комментарии о псе из Таиланда Фото: Скриншот Спасение собак — благодарность за спасение пса из Таиланда Фото: Скриншот

Отметим, мужчина, который показал историю превращения пса, занимается этим регулярно. На странице Instagram можно увидеть с десяток спасенных животных.

Спасение собак — страница Niall Harbison, который помогает животным Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал о других историях животных и людей. Например, в феврале 2023 года после землетрясения в Турции из-под завалов вытащили собаку, которая провела на морозе в руинах около 200 часов. Тем временем украинские спасатели рассказали о том, что животные также страдают от войны и им нужно помогать. В апреле 2024 года в Украине состоялась презентация фильма "Мы, наши любимцы и война" Антона Птушкина: фильм о спасении собак, кошек, других животных, которых покинули хозяева в результате вторжения РФ.