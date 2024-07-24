Кіт повернувся додому через 5 місяців: родині не віриться в те, що він пережив за цей час

За 20 тижнів Арчі подолав 500 кілометрів — це була справжня одіссея для домашнього улюбленця, якому на той момент ще не було й року.

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Коту Арчі, який живе в Австрії, не так давно виповнився рік, але він уже встиг пережити карколомну пригоду, якої б вистачило на всі сім котячих життів. Про це пише видання Bild.

У березні цього року домашній улюбленець пішов на прогулянку в Інсбруку й не повернувся. Його хазяйка відразу ж розмістила оголошення про пошук вихованця в надії, що хтось з місцевих мешканців його знайшов.

"Ми сумуємо за Арчі й сподіваємося, що він скоро знайдеться. Якщо хтось побачить котика, будь ласка, дайте нам знати", — написала вона.

Місяцями про тварину не було жодних звісток. Надія на те, що власниця знову побачить свого улюбленця, згасла щодня. Але одного разу їй повідомили, що втікача знайшли на півдні австрійської провінції Бургенланд. Він був сильно пораненим й вештався на місці для годування вуличних тварин.

Арчі зник цьогоріч у березні Фото: Wir helfen Tieren

Як з’ясувалося, за 20 тижнів Арчі подолав 500 кілометрів — це була справжня одіссея для котика, якому на той момент ще не було й року.

Нещодавно вихованця прооперували. Як повідомляє місцева організація захисту тварин "Wir helfen Tieren", травма була настільки серйозною, що одну лапу йому довелося ампутувати.

"Операція коштувала понад 1000 євро. Арчі одужує — він сильний кіт", — зазначила Габріеле Бадер, співробітниця організації захисту тварин.

Нагадаємо, це уже далеко не перший подібний видаток. Раніше Фокус писав про власницю кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, яка не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.