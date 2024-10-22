Повинен був перевірити: чоловік зробив дивний вчинок після виграшу в $1 млн

Чоловік сказав, що завдяки грошам він нарешті зміг виплатити іпотеку, і додав, що ці гроші "змінили його життя".

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Вигравши в лотерею 1 мільйон доларів, житель Аделаїди (Австралія) став умивати обличчя перед сном, щоб переконатися, що йому нічого не наснилося. Про це пише Daily Mail.

Чоловік перевірив свій білет у лотереї Lott's Weekday Windfall минулої середи, 16 жовтня, і виявив, що відразу став мільйонером. Щасливий австралієць розповів представнику компанії Lott, що досі радіє своїй перемозі. Він навіть зізнався, що не міг заснути після перевірки білета.

"Я зробив це перед сном і абсолютно не очікував такого. Я не повірив! Я швидко пішов у ванну, вмився і перевірив білет ще раз. Я повинен був переконатися, що мені це не сниться. Я розбудив дружину, і ми обидва не спали всю ніч", — сказав переможець лотереї.

Чоловік сказав, що завдяки грошам він нарешті зміг виплатити іпотеку, і додав, що ці гроші "змінили його життя". Він розповів, що зміна стратегії допомогла йому отримати величезну суму.

"У мене були улюблені звичайні номери, які я вибирав протягом майже трьох років, але вони ніколи нічого не вигравали, тому нещодавно я перейшов на купівлю QuickPicks", — сказав він.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Виграшними номерами стали 20, 39, 42, 26, 5 і 25. Його додатковими номерами були 36 і 17.

Видання зазначає, що досі цього року 25 із 260 переможців першого дивізіону лотереї The Lott були з Південної Австралії. У розіграші Weekday Windfall мільйонерами стали 98 австралійців. За цей час в Австралії було зареєстровано 108 виграшів першого дивізіону на загальну суму 107 мільйонів доларів.

За весь час існування лотерейних брендів The Lott, включно з Powerball, Oz Lotto і Set for Life, понад 132,8 мільйона переможців виграли понад 4,4 мільярда доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.