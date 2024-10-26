Прожив на лайнері понад 20 років: чоловік зізнався, у скільки йому це обійшлося

Кубинець Маріо Сальседо прожив 23 роки на кораблях і жодного разу не пошкодував про те, що обрав такий спосіб життя.

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Ви, ймовірно, знаєте, що вартість купівлі або оренди житла зараз досить висока. Неважливо, квартира це, будинок, спільне проживання — що б це не було, це може сильно вдарити по вашому гаманцю і кишеньковим грошам. Тому останніми роками деякі люди позбуваються всього і вирішують спробувати більш незвичну ситуацію з житлом. Про це пише видання Unilad.

Так, кубинець Маріо Сальседо вирішив зробити великий крок до життя в морі понад 20 років тому, коли йому було 47 років, і, схоже, ні про що не шкодує. Здається, він живе своїм найкращим життям, і команда Royal Caribbean Voyager of the Seas ласкаво дала йому прізвисько "Супер Маріо".

Сальседо розповів про деякі свої витрати і про те, як це — жити на плавучому будинку, що здійснює навколосвітнє плавання протягом багатьох років.

"Я так звик до життя на кораблях, що мені там комфортніше, ніж на суші. Уже 23 роки. Завжди на Royal Caribbean. Це найкращий спосіб життя, який я можу знайти. Понад 9000 ночей у круїзах з Royal Caribbean, 52 тижні на рік. Круїзи ніколи не набридають", — розповів він.

Він також пояснив, що він доволі добре вміє тримати себе в межах обмеженого бюджету, і на свої основні щоденні витрати він зазвичай витрачає близько 100 доларів, однак він попередив, що додаткові витрати можуть швидко зрости.

Щоб знизити витрати, він проводить час у Карибському морі, але якщо він захоче подорожувати далі, йому доведеться розлучитися з великою кількістю грошей.

У 2019 році він сказав, що за внутрішню каюту без вікна він міг би заплатити 72 093 долари на рік. Ця сума зростає до 101 258 доларів за каюту з балконом і ще вище — до 136 000 доларів, якщо ви хочете напівлюкс.

Сальседо також сказав, що ці витрати за рік однаково менші, ніж витрати на переїзд до будинку для літніх людей, тож це непоганий вибір для життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А ось 67-річний мандрівник, який побажав залишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".