Разом 7 років: власник благає повернути йому домашню білку, яку забрала влада (фото)

Марк Лондон знайшов поранене білченя на дорозі й забрав його додому, щоб виходити. Відтоді він і білка на прізвисько Горішок були нерозлучні, поки влада не вилучила вихованця за незаконне утримання.

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Білка на прізвисько Горішок (Peanut), яка стала справжньою зіркою Instagram з більш ніж 500 тисячами підписників, була конфіскована нью-йоркською владою після звинувачень у незаконному утриманні. Господар тварини Марк Лондон закликає повернути йому її, адже вони були нерозлучні останні 7 років. Про це пише Whats The Jam.

Історія цієї незвичайної пари почалася, коли Марк виявив поранене білченя на проїжджій частині в Коннектикуті (США). Тварина була у важкому стані: одне око ще не відкрилося, а задня лапка була травмована. Чоловік, колишній ветеринарний асистент, забрав білку додому і незабаром потоваришував із нею. Спершу він мав намір вилікувати її й випустити назад у дику природу, але напад іншої тварини змінив плани: Горішок залишився жити з Марком. Відтоді вихованець супроводжував свого господаря всюди, і, за словами американця, став йому справжнім другом і членом сім'ї.

Однак 30 жовтня Департамент охорони довкілля (DEC) прийшов за Горішком через скарги на його незаконне утримання. Причиною стали правила про утримання диких тварин у домашніх умовах, а також пов'язані з цим ризики передачі хвороб.

"Я в шоці, не вірю і відчуваю огиду до людей, які так вчинили з Горішком. Він був центром мого і багатьох ваших світів так довго, що я не знаю, як емоційно це пережити", — написав Марк в Instagram.

Департамент охорони навколишнього середовища (DEC) прийшов за Горішком через скарги на його незаконне утримання Фото: Instagram

Емоційний пост, у якому Марк ділиться своїми переживаннями, привернув увагу передплатників: безліч користувачів висловили підтримку і запропонували допомогу в боротьбі за повернення Горішка. Петиція про повернення білки вже зібрала понад 22 000 підписів, і люди продовжують підтримувати ve;xbye в коментарях. Долучилися і шанувальники Горішка, які запропонували внести пожертвування на судові витрати. На GoFundMe до сьогоднішнього дня зібрано вже понад 4 000 доларів для можливого оскарження рішення DEC.

"Зараз нам потрібна ваша підтримка як ніколи/ Ми багато в чому покладаємося на інтернет-спільноту та організацію PNUT Freedom Farm, яка допомагає рятувати таких тварин, як Горішок. Тепер усе це під загрозою", — додав американець.

Видання зазначає, що організація, названа на честь білки, займається порятунком і реабілітацією тварин, а також надає допомогу власникам, які зіткнулися з труднощами утримання диких тварин у міських умовах.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менш ніж десять разів.

Також стало відомо, що молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.