Подарований набір для аналізу ДНК розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років

Чоловік на ім'я Тоні отримав у подарунок набір для аналізу ДНК і вирішив скористатися ним. Результати шокували його, адже в його родинному дереві з'явилася нова "сестра" на ім'я Клер.

Related video

Дві британські сім'ї зіткнулися з приголомшливою правдою після того, як подарований на Різдво набір для аналізу ДНК розкрив, що їхніх дочок підмінили при народженні. Емоційне возз'єднання принесло відповіді на питання, що мучили їх десятиліттями. Про це пише The Mirror.

Усе почалося з різдвяного подарунка 2021 року, коли Тоні отримав набір для аналізу ДНК і за кілька місяців, вирішивши скористатися подарунком, відправив зразок на тестування. Результати шокували його: у сімейному дереві з'явилася нова "сестра" на ім'я Клер. Здивований Тоні зв'язався з нею, щоб розібратися, чи не помилка це. Клер, яка отримала подібний набір два роки тому, також помітила дивні збіги, що вказують на родичів, про яких вона нічого не знала.

Під час спілкування Тоні й Клер, обидва з Вест-Мідлендс, встановили, що сестра Тоні Джессіка народилася в той самий час і в тій самій лікарні, що й Клер. Це відкриття, яке привело їх до дивовижного висновку: дівчаток підмінили під час народження понад 50 років тому.

Їхня історія стала відома завдяки подкасту BBC Sounds The Gift: Switched, де 83-річна мати Тоні, Джоан, згадувала свої почуття від зустрічі з біологічною донькою.

"Ми обійнялися, і це було так природно. Вона була схожа на мене в молодості. Я одразу відчула зв'язок і була щаслива, що в мене з'явилася донька", — сказала Джоан.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Для Клер, чиє дитинство було важким і сповненим відчуттів чужорідності, зустріч із біологічною матір'ю виявилася потужним і довгоочікуваним моментом.

"Я дивилася на Джоан і вперше бачила людину з моїми очима. Ми обійнялися і заридали. Це було неймовірне відчуття приналежності", — згадує вона.

Сестра Тоні Джессіка, яка дізналася, що її біологічна мати нещодавно померла, відмовилася брати участь у подкасті. Попри це, Джоан твердо заявила: "Джессіка завжди залишиться моєю дочкою, і це для мене незмінно".

У подкасті також зазначили, що в 1960-ті роки в британських пологових будинках дітей забирали від матерів у першу ніч, залишаючи їх у мітках і маркованих ліжечках. Однак цей випадок підкреслює, що навіть такі заходи могли бути ненадійними. Припускають, що Клер і Джессіку випадково переплутали і віддали чужим батькам. Відповідальна лікарня підтвердила помилку, але не змогла надати подробиць, оскільки архіви відтоді не збереглися.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вибачилася і повідомила, що працює над визначенням розміру компенсації обом сім'ям, які постраждали від помилки.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що подружжя подало до суду на няню за те, що вона звільнилася. Девід Аарон і Глорія Гарофало розповіли, що їхні діти встигли звикнути до дівчини й почувалися в безпеці. За їхніми словами, її раптовий відхід став для них стресом.

Імена змінені, щоб захистити особистості.