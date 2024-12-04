"Не все біле однакове": на аукціоні продадуть порожнє біле полотно за 1,5 млн євро (фото)

За інші роботи американського художника-мінімаліста Роберта Раймана покупці на аукціонах пропонували до 20 млн доларів, тож ціна не остаточна.

Білу картину Роберта Раймана "Генерал 52 x 52" виставлять на торги в аукціонному домі Ketterer Kunst в німецькому Мюнхені. Аукціон проведуть 6 грудня. Вартість твору оцінюють у 1-1,5 млн євро, і за неї можуть запропонувати значно більше, пише Bild.

Повідомляється, що американський митець Роберт Райман створив картину під назвою "Генерал 52 x 52" у 1970 році. На картині немає жодного малюнку. Художник покрив суцільною білою емаллю бавовняне полотно розміром 52 на 52 дюйми (132,1 х 132,1 сантиметри).

Картину "Генерал 52 x 52" Роберта Раймана виставлять на торги 6 грудня Фото: Ketterer Роберт Райман покрив бавовняне полотно білою емаллю Фото: Ketterer

Картину не виставляли на попередній показ у Берліні, бо емаль дуже чутлива до впливу навколишнього середовища, сказала голова берлінського відділення Ketterer Сімона Віхманн.

"Робота 1970 року в дуже хорошому стані. Матеріал дуже чутливий, і найменші сліди на бездоганній поверхні негайно значно зменшать вартість роботи", — пояснила Віхманн.

Орієнтовну стартову ціну в 1 млн євро склали відповідно до середньої ринкової ціни на подібну роботу. Проте за деякі інші роботи Раймана на аукціонах платили до 20 млн доларів, тож остаточна ціна може виявитися значно вищою

Біла картина продається за 1,5 млн євро: чому така ціна

Художник Роберт Райман, який народився у 1930 році в США, був джазовим музикантом. Живописом він захопився, коли почав працювати в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Відтоді він став видатним представником аналітичного живопису та мінімалізму, чиї картини виставлялися не лише у США, але й на масштабних міжнародних виставках сучасного мистецтва, кажуть експерти з мистецтвознавства.

"Я не вважаю себе творцем білих картин. Я створюю картини, я художник. Біла фарба — це мій засіб. Тут багато кольорів", — казав сам Райман про серію білих полотен.

Роберт Райман помер у 2019 році у віці 88 років. На перший погляд, порожня картина дивує вартістю, проте "Генерал 52 x 52" вважається підсумком роботи всього життя митця-експериментатора: білий колір, квадратна форма та прорахована концепція.

"Не все біле однакове. Білий колір робить видимим світло, рух і структуру матеріалу. Глядач отримує виклик і стає реалізатором мистецтва", — пояснила сенс білої картини Сімона Віхманн.

Джазовий музикант Роберт Райман став видатним представником аналітичного живопису Фото: Getty Images

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ писали про приклеєний скотчем до стіни банан, який продали на аукціоні будинку Sotheby's за понад 6 мільйонів доларів. Інсталяція італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комедіант", за словами мистецтвознавців, спонукає переглянути те, як ми визначаємо мистецтво та його цінність.

Купив банан криптовалютний інвестор Джастін Сан. Мільйонер з'їв витвір мистецтва, який купив за 6 млн доларів і сказав, що він був "набагато кращий за інші банани".