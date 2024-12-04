"Не все белое одинаково": на аукционе продадут пустое белое полотно за 1,5 млн евро (фото)

За другие работы американского художника-минималиста Роберта Раймана покупатели на аукционах предлагали до 20 млн долларов, так что цена не окончательная.

Белую картину Роберта Раймана "Генерал 52 x 52" выставят на торги в аукционном доме Ketterer Kunst в немецком Мюнхене. Аукцион проведут 6 декабря. Стоимость произведения оценивается в 1-1,5 млн евро, и за нее могут предложить значительно больше, пишет Bild.

Сообщается, что американский художник Роберт Райман создал картину под названием "Генерал 52 x 52" в 1970 году. На картине нет ни одного рисунка. Художник покрыл сплошной белой эмалью хлопковый холст размером 52 на 52 дюйма (132,1 х 132,1 сантиметра).

Картину "Генерал 52 x 52" Роберта Раймана выставят на торги 6 декабря Фото: Ketterer Роберт Райман покрыл хлопковый холст белой эмалью Фото: Ketterer

Картину не выставляли на предыдущий показ в Берлине, потому что эмаль очень чувствительна к воздействию окружающей среды, сказала глава берлинского отделения Ketterer Симона Вихманн.

"Работа 1970 года в очень хорошем состоянии. Материал очень чувствителен, и малейшие следы на безупречной поверхности немедленно значительно уменьшат стоимость работы", — пояснила Вихманн.

Ориентировочную стартовую цену в 1 млн евро составили в соответствии со средней рыночной ценой на подобную работу. Однако за некоторые другие работы Раймана на аукционах платили до 20 млн долларов, поэтому окончательная цена может оказаться значительно выше

Белая картина продается за 1,5 млн евро: почему такая цена

Художник Роберт Райман, родившийся в 1930 году в США, был джазовым музыкантом. Живописью он увлекся, когда начал работать в музее современного искусства в Нью-Йорке. С тех пор он стал выдающимся представителем аналитической живописи и минимализма, чьи картины выставлялись не только в США, но и на масштабных международных выставках современного искусства, говорят эксперты по искусствоведению.

"Я не считаю себя создателем белых картин. Я создаю картины, я художник. Белая краска — это мое средство. Здесь много цветов", — говорил сам Райман о серии белых полотен.

Роберт Райман умер в 2019 году в возрасте 88 лет. На первый взгляд, пустая картина удивляет стоимостью, однако "Генерал 52 x 52" считается итогом работы всей жизни художника-экспериментатора: белый цвет, квадратная форма и просчитанная концепция.

"Не все белое одинаково. Белый цвет делает видимым свет, движение и структуру материала. Зритель получает вызов и становится реализатором искусства", — объяснила смысл белой картины Симона Вихманн.

Джазовый музыкант Роберт Райман стал выдающимся представителем аналитической живописи Фото: Getty Images

Напомним, 21 ноября СМИ писали о приклеенном скотчем к стене банане, который продали на аукционе дома Sotheby's за более чем 6 миллионов долларов. Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант", по словам искусствоведов, побуждает пересмотреть то, как мы определяем искусство и его ценность.

Купил банан криптовалютный инвестор Джастин Сан. Миллионер съел произведение искусства, которое купил за 6 млн долларов и сказал, что он был "намного лучше других бананов".