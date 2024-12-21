Розробника алкотестера позбавили водійських прав через кермування у нетверезому стані

У суді чоловік зізнався, що неправильно розрахував кількість випитого алкоголю, хоча сам розробляв цю норму для алкотестера.

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Чоловіка який розробив алкотестери, позбавили права керувати автомобілем через водіння у нетверезому стані. По це пише Daily Star.

Доктору Річарду Лейсі зараз 70 років. Його спіймали за водіння в нетверезому стані після того, як поліцію викликали на місце зіткнення на трасі А479 поблизу Талгарту.

Суд постановив, що у нього було пошкоджено колесо, в результаті чого його Peugeot 208 Gt Puretech став нерухомим, і поліція взяла у нього пробу на вміст алкоголю.

70-річний Лейсі, який зараз перебуває на пенсії у своїй технологічній компанії Tilekiln Tech Consultants Ltd, розповів суду, що розробляв алкотестери і працював з поліцією.

"Я випив пару келихів вина за обідом і кілька пінт пива", — зізнався вчений.

У повітрі Лейсі виявили 41 мікрограм алкоголю, що перевищує встановлену законом норму в 35 мікрограмів. Він визнав себе винним лише за одним звинуваченням — у водінні в нетверезому стані.

Прокурор зазначив, що Лейсі раніше не мав судимостей.

"Мені справді нічого сказати. Я неправильно оцінив, скільки я випив", — пояснив Лейсі.

Його позбавили права керування автомобілем на 13 місяців, а також оштрафували на 600 фунтів стерлінгів і зобов'язали сплатити 240 фунтів стерлінгів доплати і 85 фунтів судових витрат.

Лейсі може скоротити термін заборони на 13 тижнів, пройшовши курс підвищення обізнаності водіїв, які керують автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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