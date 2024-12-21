Разработчика алкотестера лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии
В суде мужчина признался, что неправильно рассчитал количество выпитого алкоголя, хотя сам разрабатывал эту норму для алкотестера.
Мужчину, который разработал алкотестеры, лишили права управлять автомобилем из-за вождения в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Daily Star.
Доктору Ричарду Лейси сейчас 70 лет. Его поймали за вождение в нетрезвом состоянии после того, как полицию вызвали на место столкновения на трассе А479 вблизи Талгарта.
Суд постановил, что у него было повреждено колесо, в результате чего его Peugeot 208 Gt Puretech стал неподвижным, и полиция взяла у него пробу на содержание алкоголя.
70-летний Лейси, который сейчас находится на пенсии в своей технологической компании Tilekiln Tech Consultants Ltd, рассказал суду, что разрабатывал алкотестеры и работал с полицией.
"Я выпил пару бокалов вина за обедом и несколько пинт пива", — признался ученый.
В воздухе Лейси обнаружили 41 микрограмм алкоголя, что превышает установленную законом норму в 35 микрограмм. Он признал себя виновным только по одному обвинению — в вождении в нетрезвом состоянии.
Прокурор отметил, что Лейси ранее не имел судимостей.
"Мне действительно нечего сказать. Я неправильно оценил, сколько я выпил", — объяснил Лейси.
Его лишили права управления автомобилем на 13 месяцев, а также оштрафовали на 600 фунтов стерлингов и обязали уплатить 240 фунтов стерлингов доплаты и 85 фунтов судебных издержек.
Лейси может сократить срок запрета на 13 недель, пройдя курс повышения осведомленности водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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