Жінка показала "геніальний" спосіб зберігання новорічних прикрас (відео)

Завдяки спеціальному ящику для зберігання декору процес розбирання ялинки та іграшок займає набагато менше часу.

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Одна хазяйка поділилася корисними ідеями щодо зберігання новорічних прикрас. Жінка купила спеціальну розкладну коробку для зберігання дрібничок та іграшок, а також мішечок з блискавкою для своєї величезної різдвяної ялинки. Це відео миттєво стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та 780 тисяч вподобайок.

"Бувай, бувай, різдвяний декор! З мене вже досить. Я, мабуть, одна з тих, хто запізнився. Ви уже зняли свій святковий декор?" — жартує в описі авторка ролика, додавши, що завдяки спеціальному ящику для зберігання декору цей процес зайняв у неї небагато часу.

У розділі коментарів глядачі почали ділитися власними ідеями, як сортувати іграшки, щоб вони не змішались й не побились до наступного святкового сезону.

"Чудово, але я свої пакую в мішок для сміття і пхаю на горище";

"Не думаю, що я підніму свої прикраси на горище по драбині";

"Мене це просто не цікавить! Все кидаю в одну коробку";

"Мої прикраси стоятимуть до березня".

Залишати прикраси упродовж січня може бути суперечливим кроком, але дехто не знімає гірлянди, щоб позбавити себе головного болю, коли їх доведеться розплутувати та виносити.

"Якби я не витратив цілу вічність, щоб зібрати й розібрати ялинку з іграшками та гірляндами, то це не було б схоже на Різдво", — додав один з учасників обговорення.

Деякі користувачі мережі зізнались, що планують придбати такий самий контейнер для зберігання. На різних торгових майданчиках в інтернеті подібні товари на 120 предметів коштують в середньому від 149 до 279 фунтів стерлінгів. Вони доступні у варіантах на 100, 120 і 150 прикрас.

Нагадаємо, раніше блогерка Шантель Міла прийшла на допомогу й вирішила показати на своїй сторінці у TikTok чотири прості лайфхаки, як упакувати подарунок нестандартного розміру. Це допоможе перед прийдешніми святами зберегти нерви, час та сили.

Крім того, напередодні різдвяно-новорічних свят чимало пар розлучаються, щоб не дарувати одне одному подарунки. Цю тенденцію охрестили "скруджингом" на честь скупого анімаційного персонажа.