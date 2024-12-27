Женщина показала "гениальный" способ хранения новогодних украшений (видео)

Благодаря специальному ящику для хранения декора процесс разборки елки и игрушек занимает меньше времени.

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Одна хозяйка поделилась полезными идеями, как хранить новогодние украшения. Женщина купила специальную раскладную коробку для хранения безделушек и игрушек, а также мешочек с молнией для своей огромной рождественской елки. Это видео мгновенно стало вирусным, собрав большое количество просмотров и 780 тысяч лайков.

"Пока, пока, рождественский декор! С меня хватит. Я, видимо, одна из тех, кто опоздал. Вы уже сняли свой праздничный декор?" — шутит в описании автор ролика, добавив, что благодаря специальному ящику для хранения декора этот процесс занял у нее немного времени.

В разделе комментариев зрители начали делиться собственными идеями, каким образом сортировать игрушки, чтобы они не смешались и не побились до следующего праздничного сезона.

"Отлично, но я свои пакую в мешок для мусора и бросаю на чердак";

"Не думаю, что я подниму свои украшения на чердак по лестнице";

"Меня это просто не интересует! Все бросаю в одну коробку";

"Мои украшения будут стоять до марта".

Оставлять украшения в течение января может быть противоречивым шагом, но иногда люди не снимают гирлянды, чтобы избавить себя от головной боли, когда их придется распутывать и выносить.

"Если бы я не потратил целую вечность, чтобы собрать и разобрать елку с игрушками и гирляндами, то это не было бы похоже на Рождество", — добавил один из участников обсуждения.

Некоторые пользователи сети признались, что планируют приобрести такой же контейнер для хранения. На различных торговых площадках в интернете подобные товары на 120 предметов стоят в среднем от 149 до 279 фунтов стерлингов. Они доступен в вариантах на 100, 120 и 150 украшений.

Напомним, ранее блогерша Шантель Мила пришла на помощь и решила показать на своей странице в TikTok четыре простых лайфхака, как упаковать подарок нестандартного размера. Это поможет перед грядущими праздниками сохранить нервы, время и силы.

Кроме того, накануне рождественско-новогодних праздников немало пар расстаются, чтобы не дарить друг другу подарки. Эту тенденцию окрестили "скруджингом" в честь скупого анимационного персонажа.