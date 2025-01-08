Жінка показала собачку, яка чергує біля її дверей: почувши правду, люди дістають хустинки

Вірусне відео зібрало безліч переглядів, вподобайок та інших реакцій від глядачів. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

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Відео, на якому собачка Мейпл прийшла до сусідського будинку в надії погратися зі своїм "найкращим другом", розтопило серця мільйонів людей. На записі, опублікованому в TikTok, можна почути, як господиня Ленглі звертається до гості, пояснюючи, що її улюблениць, Поппі, поїхав у відпустку.

Те, що друга немає вдома, не зупинило Мейпл. Собачці потрібно було перевірити, чи її не обманюють. У кліпі Ленглі відчиняє двері, після чого Мейпл одразу ж заходить, обнюхуючи кожну шпарину. Зрозумівши, що напарника немає поруч, вона залишилася, щоб провести з хазяйкою трохи часу. Гостя без краплі сорому лягла прямо на диван, а потім пригостилась ласощами.

Дружба між Мейпл та Поппі зародилася завдяки господарям, які є сусідами вже близько 20 років. Всі собаки, яких вони виховували протягом цього часу, гралися разом.

На щастя, Мейпл не довелося довго чекати, поки Поппі повернеться. Нещодавно Ленглі опублікувала відео, на якому зафіксовано їхнє возз'єднання. Безперервне виляння хвостом свідчить про те, як парочка сумувала одне за одним, бувши в розлуці.

Це відео у TikTok зібрало безліч переглядів, вподобайок та інших реакцій від глядачів. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

"А я думала, що вона прийшла до тебе", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Може, вона подумала, що тобі буде самотньо, і прийшла провідати".

Нагадаємо, раніше 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.