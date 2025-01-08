Женщина показала собачку, которая дежурит у ее двери: услышав правду, люди достают платки

Вирусное видео собрало множество просмотров, лайков и других реакций от зрителей. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

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Видео, на котором собачка Мейпл пришла к соседскому дому в надежде поиграть со своим "лучшим другом", растопило сердца миллионов людей. На записи, опубликованной в TikTok, можно услышать, как хозяйка Лэнгли обращается к гостье, объясняя, что ее любимиц, Поппи, уехал в отпуск.

То, что друга нет дома, не остановило Мейпл. Собачке нужно было проверить, не обманывают ли ее. В клипе Лэнгли открывает дверь, после чего Мейпл сразу же заходит, обнюхивая каждую щель. Поняв, что напарника нет рядом, она осталась, чтобы провести с хозяйкой немного времени. Гостья без капли стыда легла прямо на диван, а затем угостилась лакомством.

Дружба между Мейпл и Поппи зародилась благодаря хозяевам, которые являются соседями уже около 20 лет. Все собаки, которых они воспитывали в течение этого времени, играли вместе.

К счастью, Мейпл не пришлось долго ждать, пока Поппи вернется. Недавно Лэнгли опубликовала видео, на котором запечатлено их воссоединение. Непрерывное виляние хвостом свидетельствует о том, как парочка скучала друг по другу, будучи в разлуке.

Это видео в TikTok собрало множество просмотров, лайков и других реакций от зрителей. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

"А я думала, что она пришла к тебе", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Может, она подумала, что тебе будет одиноко, и пришла проведать".

Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.