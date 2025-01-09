Витягали з води півтори години: подружжя зловило сома вагою 68 кілограмів (фото)

Сом був настільки великий, що ламав все, до чого торкався. Він навіть зламав гачок на вагах.

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Шон і Хлоя Інг з Великої Британії зловили сома вагою 150 фунтів (68 кг) та довжиною 2,4 метра, побивши рекорд цієї держави. Про це пише Daily Star.

Подружжю знадобилося 90 хвилин, щоб витягти рибу на берег, а також допомога ще двох друзів, щоб підняти сома з води.

34-річний Шон і 30-річна Хлоя щойно замовили китайську їжу на винос, коли риба вперше заковтнула наживку, і до того часу, як вони зловили її і відпустили назад у воду, їхня вечеря була зіпсована.

Шон сказав, що монстра було "не зупинити" після того, як він заковтнув його наживку і поплив з нею.

Сом вагою 68 кг Фото: Daily Star

"Риба клюнула близько 19:50, якраз коли приїхав водій, який доставляв наші китайські товари. Котушка на вудці ледь не загорілася, настільки швидко вона рухалася. Це була абсолютна паніка. Була непроглядна темрява, і далі було півтори години абсолютного пекла", — розповів Шон.

Він зазначив, що в якийсь момент він передав вудку своїй дружині Хлое, і її "мало не звалило з ніг від самої сили".

Шон сказав, що це було схоже на "Щелепи", коли пара вперше побачила рибу.

"Сом був близько восьми футів завдовжки, ширший за мене, і коли ми поклали його на ваги, він важив 150 фунтів. Він був настільки великий, що ламав все, до чого торкався. Він навіть зламав гачок на вагах", — пояснив Шон.

Наразі пара чекає на ратифікацію їхньої заявки Британським комітетом з реєстрації рекордів.

"Ми б дуже хотіли встановити рекорд, особливо для риби такого розміру", — наголосив Шон.

Нагадаємо, чоловік продовжив ловити рибу після того, як у нього влучила блискавка.

Фокус також писав про те, як рибалка підчепив жінку, що тонула, і витягнув її із сильної течії.