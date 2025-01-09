Вытаскивали из воды полтора часа: супруги поймали сома весом 68 килограммов (фото)

Сом был настолько большой, что ломал все, к чему прикасался. Он даже сломал крючок на весах.

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Шон и Хлоя Инг из Великобритании поймали сома весом 150 фунтов (68 кг) и длиной 2,4 метра, побив рекорд этого государства. Об этом пишет Daily Star.

Супругам понадобилось 90 минут, чтобы вытащить рыбу на берег, а также помощь еще двух друзей, чтобы поднять сома из воды.

34-летний Шон и 30-летняя Хлоя только что заказали китайскую еду на вынос, когда рыба впервые заглотила наживку, и к тому времени, как они поймали ее и отпустили обратно в воду, их ужин был испорчен.

Шон сказал, что монстра было "не остановить" после того, как он заглотил его наживку и уплыл с ней.

Сом весом 68 кг Фото: Daily Star

"Рыба клюнула около 19:50, как раз когда приехал водитель, который доставлял наши китайские товары. Катушка на удочке едва не загорелась, настолько быстро она двигалась. Это была абсолютная паника. Была кромешная темнота, и дальше было полтора часа абсолютного ада", — рассказал Шон.

Он отметил, что в какой-то момент он передал удочку своей жене Хлое, и ее "чуть не свалило с ног от самой силы".

Шон сказал, что это было похоже на "Челюсти", когда пара впервые увидела рыбу.

"Сом был около восьми футов в длину, шире меня, и когда мы положили его на весы, он весил 150 фунтов. Он был настолько большой, что ломал все, к чему прикасался. Он даже сломал крючок на весах", — пояснил Шон.

Сейчас пара ждет ратификации их заявки Британским комитетом по регистрации рекордов.

"Мы бы очень хотели установить рекорд, особенно для рыбы такого размера", — подчеркнул Шон.

Напомним, мужчина продолжил ловить рыбу после того, как в него попала молния.

Фокус также писал о том, как рыбак подцепил тонущую женщину и вытащил ее из сильного течения.