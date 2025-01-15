Жінка у ресторані помітила, що її страва "рухається": однак найстрашніше не це (фото)

Офіціанти попередили клієнтку, що ціна страви буде залежати від її ваги, але коли делікатес принесли, деякі деталі так і лишилися нез’ясованими.

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Реанна Хо з Перта (Австралія), якій у китайському ресторані подали "живого лобстера", а потім виставили рахунок на приголомшливу суму в $584, розкритикувала цей заклад в інтернеті. Про це пише видання New York Post.

Повідомляється, що прикрий інцидент стався в ресторані Canton Lane у п'ятницю ввечері, 10 січня. Реанна вечеряла у компанії друзів. Кожен з восьми гостей замовив собі страву, але саме "живий омар" обійшовся найдорожче — $380.

Реанна Хо була шокована, коли побачила чек у ресторані Фото: Facebook

Офіціанти наперед сказали Хо, що ціна лобстера буде залежати від його ваги та ринкової ціни, але коли страву принесли, деякі деталі так і лишилися нез’ясованими.

"Хоча я оплатила рахунок, але не могла позбутися відчуття, що щось тут не так", — написала жінка у своєму дописі на Facebook.

Зателефонувавши до ресторану наступного дня, клієнтка з’ясувала, що лобстер важив 2,04 кг і коштував $74 — цю деталь, за її словами, не прояснили під час замовлення.

"Ми не кажемо, що лобстер має бути дешевим, але, виходячи зі здорового глузду, типова ціна за фунт зазвичай становить близько $37-43, навіть у святковий період це дивно, що ціна злетіла аж до $74. Якщо він справді важив 4,5 фунта, то голова мала б бути величезною і помітною, але ніхто з нас за столом її не бачив", — розповідає Реанна.

Жінка поскаржилась на "живого лобстера" Фото: Facebook

Керівництво ресторану пояснило, що голова лобстера видаляється для приготування страви, мовляв, у них такий рецепт ще з моменту відкриття закладу. Зростання ринкових цін натомість вони обґрунтували святковим періодом і збільшення експорту до Китаю.

"Ми керуємо цим рестораном вже 8 років і працюємо безперебійно", — резюмували вони, наполягаючи на тому, що ніякого обману немає.

Нагадаємо, 35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування.

Крім того, співробітники одного з ресторанів у Таїланді розшукують клієнта, який випадково заплатив за просту вечерю 200 тисяч батів (близько 242 тис. грн) замість двох тисяч батів (2,4 тис. грн) й безслідно зник. Адміністрація закладу розповіла цю історію у Facebook, попросивши небайдужих людей допомоги їм в пошуку відвідувача, щоб повернути гроші.