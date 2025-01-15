Женщина в ресторане заметила, что ее блюдо "двигается": но самое страшное не это (фото)

Официанты предупредили клиентку, что цена блюда будет зависеть от его веса, но когда деликатес принесли, некоторые детали так и остались невыясненными.

Related video

Реанна Хо из Перта (Австралия), которой в китайском ресторане подали "живого лобстера", а затем выставили счет на "безумную" сумму в $584, раскритиковала это заведение в интернете. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что досадный инцидент произошел в ресторане Canton Lane в пятницу вечером, 10 января. Реанна ужинала в компании друзей. Каждый из восьми гостей заказал себе блюдо, но именно "живой омар" обошелся дороже всего — $380.

Реанна Хо была шокирована, когда увидела чек в ресторане Фото: Facebook

Официанты заранее сказали Хо, что цена лобстера будет зависеть от его веса и рыночной цены, но когда блюдо принесли, некоторые детали так и остались невыясненными.

"Хотя я оплатила счет, но не могла избавиться от ощущения, что что-то здесь не так", — написала женщина в своем посте на Facebook.

Позвонив в ресторан на следующий день, клиентка выяснила, что лобстер весил 2,04 кг и стоил $74 — эту деталь, по ее словам, не прояснили во время заказа.

"Мы не говорим, что лобстер должен быть дешевым, но, исходя из здравого смысла, типичная цена за фунт обычно составляет около $37-43, даже в праздничный период это странно, что цена взлетела до $74. Если он действительно весил 4,5 фунта, то голова должна была бы быть огромной и заметной, но никто из нас за столом ее не видел", — рассказывает Реанна.

Женщина пожаловалась на "живого лобстера" Фото: Facebook

Руководство ресторана объяснило, что голова лобстера удаляется для приготовления блюда, мол, у них такой рецепт еще с момента открытия заведения. Рост рыночных цен они обосновали праздничным периодом и увеличением экспорта в Китай.

"Мы управляем этим рестораном уже 8 лет и работаем бесперебойно", — резюмировали они, настаивая на том, что никакого обмана нет.

Напомним, 35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания.

Кроме того, сотрудники одного из ресторанов в Таиланде разыскивают клиента, который случайно заплатил за простой ужин 200 тысяч батов (около 242 тыс. грн) вместо двух тысяч батов (2,4 тыс. грн) и бесследно исчез. Администрация заведения рассказала эту историю в Facebook, попросив неравнодушных людей помочь им в поиске посетителя, чтобы вернуть деньги.