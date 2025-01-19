Думали, що сувенірні: на Сумщині комунальники викинули пакет з 6 тисячами євро

Власник пакета, де було 6 тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись за допомогою до комунальних служб. Там йому пояснили, що сміття уже вивезли на звалище.

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У місті Шостка, що в Сумській області, місцеві комунальники знайшли пакет, заповнений банкнотами євро. Працівники не повірили своєму щастю й подумали, що це сувенірні гроші, тож викинули їх у смітник. Інцидент стався у четвер, 16 січня, у центральній частині міста, пише місцеве видання Shostka Info.

Як повідомили джерела видання, невдовзі власник пакета, де було 6 тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись за допомогою до прибиральників.

У комунальній службі чоловікові пояснили, що сміття уже вивезли на звалище. Приїхавши туди, він почав ретельні пошуки й зрештою знайшов втрачений пакет — всі гроші виявились на місці.

Комунальники подумали, що знайдені гроші — підробка Фото: Pixabay

На радощах місцевий мешканець не лише подякував комунальникам, але й вручив їм по 1000 грн.

У поліції повідомили, що заяв про зникнення пакета з 6 тисячами євро до них не надходило.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники одного з ресторанів у Таїланді розшукують клієнта, який випадково заплатив за просту вечерю 200 тисяч батів (близько 242 тис. грн) замість двох тисяч батів (2,4 тис. грн) й безслідно зник. Адміністрація закладу розповіла цю історію у Facebook, попросивши небайдужих людей допомоги їм в пошуку відвідувача, щоб повернути гроші.

Крім того, жінка розповіла, як вона випадково викинула "ключ" до статків у біткоїнах свого хлопця вартістю 569 мільйонів фунтів стерлінгів, доки він бореться за право обшукати величезне сміттєзвалище в Уельсі у спробі знайти його. Інцидент стався ще 2009 року.