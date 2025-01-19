Думали, что сувенирные: на Сумщине коммунальщики выбросили пакет с 6 тысячами евро

Владелец пакета, где было 6 тысяч евро, обнаружил пропажу и начал поиски, обратившись за помощью в коммунальные службы. Там ему объяснили, что мусор уже вывезли на свалку.

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В городе Шостка, что в Сумской области, местные коммунальщики нашли пакет, заполненный банкнотами евро. Работники не поверили своему счастью и подумали, что это сувенирные деньги, поэтому выбросили их в мусорник. Инцидент произошел в четверг, 16 января, в центральной части города, пишет местное издание Shostka Info.

Как сообщили источники издания, вскоре владелец пакета, где было 6 тысяч евро, обнаружил пропажу и начал поиски, обратившись за помощью к уборщикам.

В коммунальной службе мужчине объяснили, что мусор уже вывезли на свалку. Приехав туда, он начал тщательные поиски и в конце концов нашел потерянный пакет — все деньги оказались на месте.

Коммунальщики подумали, что найденные деньги — подделка Фото: Pixabay

На радостях местный житель не только поблагодарил коммунальщиков, но и вручил им по 1000 грн.

В полиции сообщили, что заявлений о пропаже пакета с 6 тысячами евро к ним не поступало.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники одного из ресторанов в Таиланде разыскивают клиента, который случайно заплатил за простой ужин 200 тысяч батов (около 242 тыс. грн) вместо двух тысяч батов (2,4 тыс. грн) и бесследно исчез. Администрация заведения рассказала эту историю в Facebook, попросив неравнодушных людей помочь им в поиске посетителя, чтобы вернуть деньги.

Кроме того, женщина рассказала, как она случайно выбросила "ключ" к состоянию в биткоинах своего парня стоимостью 569 миллионов фунтов стерлингов, пока он борется за право обыскать огромную свалку в Уэльсе в попытке найти его. Инцидент произошел еще в 2009 году.