"Близнюки перші почали": мати 10 дітей пояснила, для чого одягає їх в однаковий одяг (фото)

Величезна родина, яка живе в Австралії, проводить багато часу разом: їсть однакову їжу та навіть одягається в ідентичне вбрання. Крім того, члени родини по черзі обирають колір дня.

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Подружня пара Мітч та Чела Роді люблять свою велику родину і прагнуть розширювати її в майбутньому, попри те, що у них вже є 10 дітей. Батьки не планували мати велику сім'ю, але їхня любов до первістків-близнюків, які народилися у 2008 році, змінила це рішення. Про це пише видання The Mirror.

Мітч розповідає: "Я просто плив за течією. Близнюки були першими, а за ними третій, четвертий, п'ятий, шостий малюк. Куля продовжувала котитися, я продовжував грати у боулінг".

Тепер їхня величезна родина, яка живе в Австралії, проводить багато часу разом: їсть однакову їжу та навіть одягається в ідентичне вбрання. Крім того, члени родини по черзі обирають колір дня.

Діти обирають однаковий одяг Фото: TikTok

"Коли йдемо у торговий центр або щось подібне, то всі звертають на нас увагу, але це не тому, що ми хочемо виділитися, просто так стається. Обираючи однаковий одяг, ми показуємо, що належимо до однієї спільноти", — пояснює Чела.

Подружжя ділиться життям своєї родини в соціальних мережах і знімає про своє життя відеоблоги на YouTube. Зокрема нещодавно вони розказували про розподіл сімейного бюджету: щомісяця родина витрачає до $4000 на купівлю продуктів.

Повний список членів сім'ї

Оріал, 15 років;

Чена, 15 років;

Челіс, 14 років;

Чала, 13 років;

Орієн, 11 років;

Орісен, 10 років;

Чанай, 8 років;

Чалі, 6 років;

Чанделл, 4 роки;

Асріал, 2 роки.

Мітч жартує: "Коли ми народжували останню дитину, то лікарі запитували: "Ви що, в секті?".

У майбутньому австралійці сподіваються завести ще одну дитину, бо "чим більше, тим веселіше".

Нагадаємо, Анна з Сан-Фернандо (Каліфорнія, США), яка перебуває на 31 тижні вагітності, прийшла до лікарки на консультацію і була дуже здивованою, коли почула дивний коментар про свою зовнішність. Реакцією на це вона поділилась на своїй сторінці у TikTok, наклавши фільтр, що покрив шкіру її обличчя дрібними зморшками, аби виглядати значно старшою.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.