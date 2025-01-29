"Близнецы первые начали": мать 10 детей объяснила, для чего одевает их в одинаковую одежду (фото)

Огромная семья, которая живет в Австралии, проводит много времени вместе: ест одинаковую пищу и даже одевается в идентичную одежду. Кроме того, члены семьи по очереди выбирают цвет дня.

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Супружеская пара Митч и Чела Роди любят свою большую семью и стремятся расширять ее в будущем, несмотря на то, что у них уже есть 10 детей. Родители не планировали иметь большую семью, но их любовь к первенцам-близнецам, которые родились в 2008 году, изменила это решение. Об этом пишет издание The Mirror.

Митч рассказывает: "Я просто плыл по течению. Близнецы были первыми, а за ними третий, четвертый, пятый, шестой малыш. Шар продолжал катиться, я продолжал играть в боулинг".

Теперь их огромная семья, которая живет в Австралии, проводит много времени вместе: ест одинаковую пищу и даже одевается в идентичную одежду. Кроме того, члены семьи по очереди выбирают цвет дня.

Дети выбирают одинаковую одежду Фото: TikTok

"Когда идем в торговый центр или что-то подобное, то все обращают на нас внимание, но это не потому, что мы хотим выделиться, просто так происходит. Выбирая одинаковую одежду, мы показываем, что принадлежим к одному сообществу", — объясняет Чела.

Супруги делятся жизнью своей семьи в социальных сетях и снимают о своей жизни видеоблоги на YouTube. В частности недавно они рассказывали о распределении семейного бюджета: ежемесячно семья тратит до $4000 на покупку продуктов.

Полный список членов семьи

Ориал, 15 лет;

Чена, 15 лет;

Челис, 14 лет;

Чала, 13 лет;

Ориен, 11 лет;

Орисен, 10 лет;

Чанай, 8 лет;

Чали, 6 лет;

Чанделл, 4 года;

Асриал, 2 года.

Митч шутит: "Когда мы рожали последнего ребенка, то врачи спрашивали: "Вы что, в секте?".

В будущем австралийцы надеются завести еще одного ребенка, потому что "чем больше, тем веселее".

Напомним, Анна из Сан-Фернандо (Калифорния, США), которая находится на 31 неделе беременности, пришла к врачу на консультацию и была очень удивлена, когда услышала странный комментарий о своей внешности. Реакцией на это она поделилась на своей странице в TikTok, наложив фильтр, который покрыл кожу ее лица мелкими морщинами, чтобы выглядеть значительно старше.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.