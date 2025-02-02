"Навіть не віриться": чоловік показав свою квартиру після 32 років здачі в оренду (фото)

Зараз у помешканні Саїда Зафара майстри роблять капітальний ремонт, після цього житло знову будуть здавати в оренду.

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Власник квартири у штаті Мен (США) продемонстрував, який вигляд має його житло після 32 років здачі в оренду. Жінка, яка проживала у помешканні з 1992 року, нещодавно з'їхала, залишивши приміщення в майже ідеальному стані. Про це хазяїн розповів у TikTok.

31-річний Саїд Зафар придбав цю квартиру в травні 2024 року. Чоловік був здивований, коли вперше зайшов в оселю, яка була домівкою для орендаторки ще до його народження.

Все майже ідеально

"Зовсім не схоже, що у цьому місці жили 32 роки. Попри те, що побутова техніка старша за мене, але килими та підлога — бездоганні, — розповів новий власник в інтерв'ю журналу Newsweek.

Житло практично в ідеальному стані Фото: TikTok

У квартирі Зафара зараз триває капітальний ремонт, після цього її знову будуть здавати в оренду. "Можливо, ще на 32 роки", — сміється Саїд.

До речі, згідно з дослідженням ResidentRated, середня тривалість проживання орендаря в багатоквартирному будинку в США становить лише 27,5 місяців (трохи більш як два роки).

Реакція глядачів

Його відео зібрало понад 950 тисяч переглядів і 25 тисяч вподобайок, викликавши резонанс серед користувачів мережі, які поділилися реакцією у коментарях.

"Я не могла уявити собі оренду на 32 роки", — написала одна з учасниць обговорення;

Інший юзер додав: "Мені подобається, що ви можете це оцінити";

"Ого, навіть не віриться, квартира практично бездоганна. Та жінка тримала все у чистоті", — зазначив наступний коментатор.

31-річний Саїд Зафар придбав цю квартиру в травні 2024 року Фото: TikTok

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.