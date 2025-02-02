"Даже не верится": мужчина показал свою квартиру после 32 лет здачи в аренду (фото)

Сейчас в доме Саида Зафара мастера делают капитальный ремонт, после этого жилье снова будут сдавать в аренду.

Related video

Владелец квартиры в штате Мэн (США) продемонстрировал, как выглядит его жилье после 32 лет сдачи в аренду. Женщина, которая проживала в квартире с 1992 года, недавно съехала, оставив помещение в почти идеальном состоянии. Об этом хозяин рассказал в TikTok.

31-летний Саид Зафар приобрел эту квартиру в мае 2024 года. Мужчина был удивлен, когда впервые зашел в помещение, которое было домом для арендаторши еще до его рождения.

Все почти идеально

"Совсем не похоже, что в этом месте жили 32 года. Несмотря на то, что бытовая техника старше меня, но ковры и пол — безупречны, — рассказал новый владелец в интервью журналу Newsweek.

Жилье практически в идеальном состоянии Фото: TikTok

В квартире Зафара сейчас идет капитальный ремонт, после этого ее снова будут сдавать в аренду. "Возможно, еще на 32 года", — смеется Саид.

Кстати, согласно исследованию ResidentRated, средняя продолжительность проживания арендатора в многоквартирном доме в США составляет всего 27,5 месяца (чуть больше двух лет).

Реакция зрителей

Его видео собрало более 950 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков, вызвав резонанс среди пользователей сети, которые поделились реакцией в комментариях.

"Я не могла представить себе аренду на 32 года", — написала одна из участниц обсуждения;

Другой юзер добавил: "Мне нравится, что вы можете это оценить";

"Ого, даже не верится, квартира практически безупречна. Та женщина держала все в чистоте", — отметил следующий комментатор.

31-летний Саид Зафар приобрел эту квартиру в мае 2024 года Фото: TikTok

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.